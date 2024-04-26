Многодетная мать Наталья Бочкарева поделилась секретом, как ей удается совмещать работу и материнство

Наталья Бочкарева заявила, что не испытывает вины перед третьим ребенком

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бочкарева почти сразу вернулась к работе после появления на свет сына Александра, которому недавно исполнился год. Артистка пояснила, что решила гармонично совместить работу и материнство. Ее слова приводит Леди Mail.ru.

Фото: youtube.com by канал POPCAKE is licensed under public domain

Она рассказала, что первое время отлучалась совсем ненадолго, стараясь больше времени проводить с малышом.

"Так что никакого чувства вины за свои нечастые отъезды из дома не испытывала. Сегодня, если у меня вечером спектакль, первую половину дня посвящаю Саше, если же занята репетициями с утра, то вечером принадлежу только семье — после совместного ужина купаю сына, укладываю его спать", — рассказала Бочкарева.

Актриса родила двух старших детей — сына Ивана и дочь Марию в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Младший наследник появился на свет в отношениях звезды с бизнесменом Романом.

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