Анастасия Волочкова собралась на Мальдивы со своим котом по имени Риччи

Анастасия Волочкова упаковала чемоданы, чтобы лететь на Мальдивы. В багаж поместился и её кот Риччи.
Экс-прима Большого театра разместила в своём Инстаграм* фото чемодана с вещами. В поклажу уютно примостился рыжий кот балерины по имени Риччи.
"Котик Риччи готов к поездке на Мальдивы", — написала звезда под фотографией.
Ранее Анастасия Волочкова заинтриговала публику намёком на новые отношения с поклонником, который подарил ей огромный букет красных роз.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".