Анастасия Волочкова собралась на Мальдивы со своим котом по имени Риччи

Анастасия Волочкова показала свои сборы на Мальдивы

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упаковала чемоданы, чтобы лететь на Мальдивы. В багаж поместился и её кот Риччи.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Экс-прима Большого театра разместила в своём Инстаграм* фото чемодана с вещами. В поклажу уютно примостился рыжий кот балерины по имени Риччи.

"Котик Риччи готов к поездке на Мальдивы", — написала звезда под фотографией.

Ранее Анастасия Волочкова заинтриговала публику намёком на новые отношения с поклонником, который подарил ей огромный букет красных роз.

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