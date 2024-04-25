Анастасия Волочкова намекнула на наличие у неё щедрого поклонника: "Это любовь"

Анастасия Волочкова заинтриговала публику, показав подношение таинственного воздыхателя.
Экс-прима Большого театра опубликовала в "Инстаграме"* фото с огромным букетом красных роз.
"Это любовь", — подписала фотографию звезда балета, опубликовав смайлик в виде красного сердца.
Подписчики обратили внимание на то, что Волочкова чрезмерно увлекается фотофильтрами.
"Зачем столько фильтров?" — удивлялись фолловеры.
Поклонники порадовались за то, что у балерины наладилась личная жизнь.
"Ну наконец-то снова любовь, может, "Одержимости" меньше будет, а то уже тошнит от неё";
"Эта женщина достойна самого лучшего";
"Счастья Вам", — писали интернет-пользователи под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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