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Анастасия Волочкова намекнула на наличие у неё щедрого поклонника: "Это любовь"

Анастасия Волочкова похвасталась шикарным букетом цветов

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заинтриговала публику, показав подношение таинственного воздыхателя.

Анастасия Волочкова похвасталась шикарным букетом цветов
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Экс-прима Большого театра опубликовала в "Инстаграме"* фото с огромным букетом красных роз.

"Это любовь", — подписала фотографию звезда балета, опубликовав смайлик в виде красного сердца.

Подписчики обратили внимание на то, что Волочкова чрезмерно увлекается фотофильтрами.

"Зачем столько фильтров?" — удивлялись фолловеры.

Поклонники порадовались за то, что у балерины наладилась личная жизнь.

"Ну наконец-то снова любовь, может, "Одержимости" меньше будет, а то уже тошнит от неё";

"Эта женщина достойна самого лучшего";

"Счастья Вам", — писали интернет-пользователи под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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