Анастасия Волочкова намекнула на наличие у неё щедрого поклонника: "Это любовь"

Анастасия Волочкова похвасталась шикарным букетом цветов

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заинтриговала публику, показав подношение таинственного воздыхателя.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Экс-прима Большого театра опубликовала в "Инстаграме"* фото с огромным букетом красных роз.

"Это любовь", — подписала фотографию звезда балета, опубликовав смайлик в виде красного сердца.

Подписчики обратили внимание на то, что Волочкова чрезмерно увлекается фотофильтрами.

"Зачем столько фильтров?" — удивлялись фолловеры.

Поклонники порадовались за то, что у балерины наладилась личная жизнь.

"Ну наконец-то снова любовь, может, "Одержимости" меньше будет, а то уже тошнит от неё"; "Эта женщина достойна самого лучшего"; "Счастья Вам", — писали интернет-пользователи под постом звезды.

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