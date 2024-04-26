Полезная горечь: одну из древнейших приправ часто использовали для лечения простуды

В чём польза горчицы для здоровья

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Горчица — одна из древнейших приправ, которую часто использовали в том числе для лечения простудных заболеваний. Горчица способствует облегчению мышечных болей, обладает антидиабетическими свойствами, полезна для здоровья сердца.

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Семена горчицы эффективны против псориаза, хронического воспалительного аутоиммунного заболевания, могут оказать терапевтическое облегчение при контактном дерматите. В них содержится много антиоксидантов, таких как

кемпферол,

каротиноиды

и изорамнетин,

а также присутствуют другие важные растительные соединения, которые борются со свободными радикалами и помогают снизить риск ишемической болезни сердца.

Горчичное масло очень полезно для здоровья сердца, уменьшая аритмию и тахикардию. Подобные свойства горчичного масла, возможно, объясняются наличием среди других полезных компонентов жирных кислот омега-3. Также семена горчицы всегда ценились за их терапевтический эффект против простуды. Горчица считается прекрасным противоотёчным и отхаркивающим средством, которое помогает очистить дыхательные пути от слизи.

Горчица содержит жирорастворимый витамин Е, который является мощным антиоксидантом. Польза для здоровья включает профилактику ишемической болезни сердца и заболеваний глаз.

В народной медицине считается, что семена горчицы помогают противостоять воздействию яда на организм. Отвар из горчичных семян поможет очистить организм, особенно если отравление вызвано чрезмерным употреблением алкоголя.