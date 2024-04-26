Полезная горечь: одну из древнейших приправ часто использовали для лечения простуды

Горчица — одна из древнейших приправ, которую часто использовали в том числе для лечения простудных заболеваний. Горчица способствует облегчению мышечных болей, обладает антидиабетическими свойствами, полезна для здоровья сердца.
Семена горчицы эффективны против псориаза, хронического воспалительного аутоиммунного заболевания, могут оказать терапевтическое облегчение при контактном дерматите. В них содержится много антиоксидантов, таких как
а также присутствуют другие важные растительные соединения, которые борются со свободными радикалами и помогают снизить риск ишемической болезни сердца.
Горчичное масло очень полезно для здоровья сердца, уменьшая аритмию и тахикардию. Подобные свойства горчичного масла, возможно, объясняются наличием среди других полезных компонентов жирных кислот омега-3. Также семена горчицы всегда ценились за их терапевтический эффект против простуды. Горчица считается прекрасным противоотёчным и отхаркивающим средством, которое помогает очистить дыхательные пути от слизи.
Горчица содержит жирорастворимый витамин Е, который является мощным антиоксидантом. Польза для здоровья включает профилактику ишемической болезни сердца и заболеваний глаз.
В народной медицине считается, что семена горчицы помогают противостоять воздействию яда на организм. Отвар из горчичных семян поможет очистить организм, особенно если отравление вызвано чрезмерным употреблением алкоголя.
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