10 веселых и эффективных семейных тренировок. Как начать заниматься спортом всей семьей?

Your browser does not support the audio element.

Неплохо бы привить детям привычку заниматься спортом, которая сохранится у них на всю жизнь. Даже пожилые члены семьи могут извлечь пользу из такой рутины — никогда не поздно начать уделять приоритетное внимание своему физическому благополучию.

Фото: pixnio.com by Mackey Doug, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under public domain