10 веселых и эффективных семейных тренировок. Как начать заниматься спортом всей семьей?

Тренировки, которые можно выполнять всей семьей

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Неплохо бы привить детям привычку заниматься спортом, которая сохранится у них на всю жизнь. Даже пожилые члены семьи могут извлечь пользу из такой рутины — никогда не поздно начать уделять приоритетное внимание своему физическому благополучию.

Фото: pixnio.com by Mackey Doug, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under public domain

Сколько упражнений нужно детям? Известно, что им требуется не менее 30 минут умеренной активности каждый день. Вы можете разбить их на небольшие занятия продолжительностью 10 — 15 минут в течение дня.

Сколько упражнений нужно родителям? Взрослым людям следует уделять 150 минут умеренной аэробной активности каждую неделю. Кроме того, вам следует 2 или более раз в неделю выполнять упражнения для укрепления мышц, которые прорабатывают все основные группы мышц (ноги, бедра, спину, живот, грудь, плечи и кисти).

А как насчет пожилых людей? С возрастом наши кости и суставы частично теряют эластичность. Это может затруднить выполнение многих занятий, которые нам раньше нравились. Но известно, что физическая активность особенно полезна для пожилых людей, поскольку улучшает настроение и уменьшает социальную изоляцию и симптомы депрессии.

Несмотря на разные потребности в физической подготовке, все члены семьи могут извлечь пользу из физической активности.

Езда на велосипеде.

Езда на велосипеде полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы и может увеличить продолжительность вашей жизни, защищая вас от различных заболеваний, связанных с образом жизни.

Плавание.

Плавание отлично подходит для пожилых людей, поскольку не создает нагрузки на суставы.

Йога и медитация.

Йога полезна для вашего психического и эмоционального благополучия и может помочь вам справиться со стрессом и тревогой.

Танцы.

Это увлекательное занятие, которое также способствует развитию координации и равновесия.

Ходьба пешком или пеший туризм.

Ходьба — отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы, улучшающее самочувствие.

Кикбол / Бейсбол / Теннис.

Занятия спортом всей семьей могут научить детей важным социальным навыкам и методам управления стрессом, а также стать увлекательным способом тренировки.

Хула-Хупы и скакалка.

Хула-хуп и прыжки со скакалкой помогут вам сжигать калории и улучшить координацию.

Игровые площадки и качели.

Игры на качелях и тренажерных залах — простой способ сжечь немного калорий. Всем, у кого проблемы с подвижностью, следует соблюдать осторожность и не перенапрягаться.

Силовые тренировки.

Поднимая тяжести и выполняя упражнения с отягощением, такие как отжимания, приседания и выпады, вся ваша семья сможет оставаться в форме. Силовые тренировки также отлично подходят для улучшения плотности костей, что делает их особенно полезными для предотвращения падений среди пожилых людей.