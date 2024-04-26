Популярная блогерша нарвалась на критику из-за того, что продолжает кормить грудью шестилетнюю дочь

Блогерша Яна Казанцева заявила, что кормит шестилетнюю дочь грудью

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша из Калининграда Яна Казанцева в своем блоге призналась, что кормит шестилетнюю дочь грудным молоком. Подписчики не стали скрывать своего возмущения.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Казанцевой в Инстаграм is licensed under public domain

Так, Казанцева прославилась тем, что проводила тренинги по ведению социальных сетей. При этом для раскрутки своего блога она активно использует детей.

При этом под ее публикациями часто можно увидеть разгневанные комментарии, так как шестилетняя дочь женщины практические не разговаривает. Интернет-пользователи винят в этом Казанцеву, которая кормит дочь грудью. Но сама блогерша видит в этом способ укрепить иммунитет ребенка.

У Яны Казанцевой подрастает и 12-летний сын, с которым они спят вместе. И в этом вопросе звезда соцсетей предпочитает не реагировать на критику подписчиков.

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