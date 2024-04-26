Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне назвали холодильник, стиральную машину и телевизор самой ценной техникой
Анастасия Волочкова показала свои сборы на Мальдивы
В чём польза горчицы для здоровья
Как поддерживать увлажнение сухой кожи
Наталья Бочкарева заявила, что не испытывает вины перед третьим ребенком
Хурму можно вырастить на своей даче
5 самых сложных упражнений с гирями для вашего пресса
Жена Канье Уэста Бьянка Цензори появилась в микрошортах после домогательств
За год спрос на загородное жильё в Москве и Подмосковье снизился на 16,4%
Популярная блогерша нарвалась на критику из-за того, что продолжает кормить грудью шестилетнюю дочь

Блогерша Яна Казанцева заявила, что кормит шестилетнюю дочь грудью

1:01
Шоу-бизнес

Блогерша из Калининграда Яна Казанцева в своем блоге призналась, что кормит шестилетнюю дочь грудным молоком. Подписчики не стали скрывать своего возмущения.

Блогерша Яна Казанцева заявила, что кормит шестилетнюю дочь грудью
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Казанцевой в Инстаграм is licensed under public domain

Так, Казанцева прославилась тем, что проводила тренинги по ведению социальных сетей. При этом для раскрутки своего блога она активно использует детей.

При этом под ее публикациями часто можно увидеть разгневанные комментарии, так как шестилетняя дочь женщины практические не разговаривает. Интернет-пользователи винят в этом Казанцеву, которая кормит дочь грудью. Но сама блогерша видит в этом способ укрепить иммунитет ребенка.

У Яны Казанцевой подрастает и 12-летний сын, с которым они спят вместе. И в этом вопросе звезда соцсетей предпочитает не реагировать на критику подписчиков.

Ранее Наталья Бочкарева заявила, что ей не стыдно перед третьим ребенком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
Мировая пресса поддержит Зеленского. Но только за деньги Дмитрий Плотников "Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря Вячеслав Шпаковский Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Последние материалы
Химик Ле-Дейген: учёные в России разработали уникальное лекарство против рака
Кому можно доверить своего питомца при отъезде
Учёные нашли новые доказательства существования Девятой планеты
Советники Трампа обсуждают санкции против стран, отказывающих от доллара
Тренировки, которые можно выполнять всей семьей
В России каждый год фиксируется почти 100 случаев малярии
Всё, что вам нужно знать о сортах и гибридах — просто и понятно!
Как приготовить пудинг из семян чиа
Уход за кожей лица, склонной к избыточной жирности
Лера Кудрявцева призналась, что ей сильно не хватает Жириновского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников