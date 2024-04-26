Всё, что вам нужно знать о сортах и гибридах — просто и понятно!

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В этом видео мы научим новичков разбираться в многообразии сортов и гибридов.

Вы узнаете, как отличить сорта от гибридов, что важно знать о каждом типе, а также какие преимущества они дают. Ценные рекомендации по выбору растений для вашего сада или огорода.

Эксперт: Александр Ховрин - к.с.х.н, доцент, руководитель службы селекции и первичного семеноводства ООО АГРОФИРМА ПОИСК.

Ведущий: Андрей Туманов - председатель общественной организации "Садоводы России".