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Бывший премьер-министр Польши вернулся в правительство

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Мир

Председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский вернулся в правительство.

На пост единственного вице-премьера страны он был назначен президентом Польши Анджеем Дудой. Ранее Качиньский в 2006–2007 годах занимал пост премьер-министра страны, а в 2020–2022 годах — пост вице-премьера.

Напомним, Качиньский является братом-близнецом бывшего президента страны Леха Качиньского, который погиб в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Добавим, что в апреле 2023 года Качиньский объявил о том, что Польша должна иметь больше оружия дальнего радиуса действия.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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