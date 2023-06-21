Председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский вернулся в правительство.
На пост единственного вице-премьера страны он был назначен президентом Польши Анджеем Дудой. Ранее Качиньский в 2006–2007 годах занимал пост премьер-министра страны, а в 2020–2022 годах — пост вице-премьера.
Напомним, Качиньский является братом-близнецом бывшего президента страны Леха Качиньского, который погиб в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.
Добавим, что в апреле 2023 года Качиньский объявил о том, что Польша должна иметь больше оружия дальнего радиуса действия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.