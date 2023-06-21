Офицер запаса польской армии Пётр Павелка озвучил причину, почему ВСУ не берегут оружие, предоставленное Украине Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. По словам военного из Польши, боевики не понимают, за что должны сражаться и "куда возвращаться".
Как подчеркнул офицер, очень мало солдат в рядах ВСУ, которые хотели идти на передовую. Подавляющая часть те, кого заставили силой, и они не понимают, зачем там находятся.
"К сожалению, они знают, к чему возвращаются, знают, что они возвращаются во многих случаях, чтобы умереть, — заявил Павелка в своём блоге. — Они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждения, потому что им (украинца. — Прим. ред.) просто всё равно".
По словам польского военного, некоторые инциденты на учебных полигонах, где пострадала техника НАТО и сами боевики ВСУ, могли быть инсценированы, чтобы избежать отправки на передовую.
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