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В требовании арестовать смоленских авиадиспетчеров только политика

Польша потребовала ареста трех российских авиадиспетчеров, которые работали в день, когда под Смоленском произошла катастрофа с самолётом Леха Качиньского. Почему сейчас, спустя 10 лет? Не знают, как укусить, но очень хочется?

В требовании арестовать смоленских авиадиспетчеров только политика

Польский политолог и публицист Матеуш Пискорский считает, что дело тут совсем не о расследовании…

— Надо учитывать, что прокуратура Польши как минимум с 2016 года, после ее реформирования и прихода к власти нынешней правящей партии "Право и справедливость", превратилась в чисто политический институт. Так что это на самом деле правоохранительная структура напрямую подчинена политикам.

Исходя из этого, мы можем сразу же сказать, что данная инициатива — требование ареста, якобы, виновных в крушении авиадиспетчеров — имеет чисто политический характер.

Одной из сторон это делается ради того, чтобы подключиться к всей этой антироссийской кампании, которая сейчас идёт, на фоне событий по поводу "Северного потока-2" и возможных санкций по отношению к России.

Ещё не исключено, что таким образом "отмечают" годовщину того, что правящая партия называет нападением Советского Союза на Польшу 17 сентября 1939 года.

Это имеет такой провокационный характер. Так что я не рассматривал бы это "требование" с юридической точки зрения. Это все несерьезно.

Я бы даже назвал прозвучавшее заявление очередным примером того, как польская прокуратура, институты польского государства в очередной раз опозорились.

В обосновании этого ходатайства написано, что диспетчеры Смоленского аэродрома намерено привели самолет к авиакатастрофе. Значит, по сути, их обвиняют не в халатности, ошибках, а в том, что они, по сути, убили польского президента и граждан Польши.

Поэтому я предполагаю, что следующими шагами будут разного рода конспирологические теории польской прокуратуры, которая будет утверждать, что раз это было сделано намерено, есть и высокопоставленные заказчики.

Так что они будут использовать эту тему для того, чтобы еще более высокопоставленных российских чиновников обвинять в намеренном доведении до авиакатастрофы.

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