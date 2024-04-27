Раскрыта стратегия BYD: цены на электромобили за границей в три раза выше, чем в Китае

BYD поднимает цены на экспорт своих электромобилей, сохраняя высокие маржи за рубежом

Китайский производитель электромобилей BYD, несмотря на опасения западных политиков о возможном уничтожении местных автоиндустрий дешёвыми китайскими ЭВ, на самом деле значительно повысил цены на свои модели при экспорте.

Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0

В некоторых случаях цены на автомобили BYD за пределами Китая в два-три раза превышают внутренние цены. Это позволяет компании сохранять высокие прибыльные маржи за счёт меньшей конкуренции и высоких затрат на производство за рубежом. Так, например, компактный электрический кроссовер BYD Atto 3 продается в Германии почти в два раза дороже, чем в Китае.

Эксперты отмечают, что такие большие наценки на экспортные модели встречаются редко, и это отражает огромное преимущество в стоимости, которое имеют китайские производители ЭВ. Несмотря на высокие цены за рубежом, BYD и другие китайские автопроизводители не стремятся подрывать европейский рынок, а скорее фокусируются на формировании бренда и поддержании высокой стоимости перепродажи своих автомобилей.