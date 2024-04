Раскрыта стратегия BYD: цены на электромобили за границей в три раза выше, чем в Китае

Китайский производитель электромобилей BYD, несмотря на опасения западных политиков о возможном уничтожении местных автоиндустрий дешёвыми китайскими ЭВ, на самом деле значительно повысил цены на свои модели при экспорте.

Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0