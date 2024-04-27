Раскрыта стратегия BYD: цены на электромобили за границей в три раза выше, чем в Китае

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BYD поднимает цены на экспорт своих электромобилей, сохраняя высокие маржи за рубежом

Авто

Китайский производитель электромобилей BYD, несмотря на опасения западных политиков о возможном уничтожении местных автоиндустрий дешёвыми китайскими ЭВ, на самом деле значительно повысил цены на свои модели при экспорте.

BYD поднимает цены на экспорт своих электромобилей, сохраняя высокие маржи за рубежом
Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0

В некоторых случаях цены на автомобили BYD за пределами Китая в два-три раза превышают внутренние цены. Это позволяет компании сохранять высокие прибыльные маржи за счёт меньшей конкуренции и высоких затрат на производство за рубежом. Так, например, компактный электрический кроссовер BYD Atto 3 продается в Германии почти в два раза дороже, чем в Китае.

Эксперты отмечают, что такие большие наценки на экспортные модели встречаются редко, и это отражает огромное преимущество в стоимости, которое имеют китайские производители ЭВ. Несмотря на высокие цены за рубежом, BYD и другие китайские автопроизводители не стремятся подрывать европейский рынок, а скорее фокусируются на формировании бренда и поддержании высокой стоимости перепродажи своих автомобилей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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