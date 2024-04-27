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Как понять, что кошке скучно: основные признаки, как это понять

Эксперты ответили, как понять, что кошке скучно

1:11
Зоосфера » Кошки

Для поддержания здоровья домашних питомцев, так же как и для людей, необходим уровень активности.

Эксперты ответили, как понять, что кошке скучно
Фото: disk.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда животные активно участвуют в играх, они чувствуют себя удовлетворенными, мотивированными и вовлеченными.

Однако, если кошки испытывают скуку на протяжении длительного времени, это может пагубно сказаться на их настроении и поведении.

Следует заметить, что скучающие кошки часто становятся причиной беспокойства в доме.

Они могут царапать мебель, повреждать обои и даже начинать конфликты с другими домашними животными, с которыми ранее уживались. Кроме того, если кошка скучает, она может начать бес
покоить хозяина, привлекая его внимание различными способами, например, крича или ходя по клавиатуре компьютера.

Иногда из-за скуки животное может переедать или слишком тщательно вылизывать свою шерсть, что также может привести к проблемам со здоровьем.

Если вы заметили такие признаки, стоит обогатить жизнь вашей кошки.

Например, можно приобрести или изготовить самостоятельно новые интерактивные игрушки и уделять питомцу больше времени.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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