Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные из США заявили, что остеоартрит можно обнаружить заранее по анализам крови
У виновника ДТП поддельный полис ОСАГО: что делать?
Три эффективных метода ухода за кожей вокруг глаз, которые рекомендуются весной
NHTSA начало расследование отзыва автомобилей Tesla
Сергей Урсуляк признался, что его дважды отказались принять во ВГИК
Найдена генетическая связь между депрессией и болезнями сердца
Как приготовить горбушу в духовке сочной и очень вкусной без майонеза и соусов
Лучшие упражнения для икроножных мышц
Кинологи рассказали, что нельзя делать с собакой
Это основные аргументы не заводить собаку: подумайте трижды

Кинологи назвали причины не заводить собаку

2:20
Зоосфера » Собаки

Когда дети просят завести собаку, а родители не уверены в готовности сделать такой шаг, важно уметь корректно объяснить свою позицию.

Кинологи назвали причины не заводить собаку
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вот несколько аргументов, которые помогут взрослым четко и ясно донести до ребенка причины, по которым пока не стоит заводить питомца или отказаться от этой идеи совсем.

Эксперты считают, что такое решение поможет избежать множества проблем, которые часто неизбежны.

Первый аргумент — необходимость регулярных прогулок. В отличие от котов, которых можно оставить в доме на целый день, собакам требуется гулять как минимум дважды в день. Эти прогулки должны быть полезны для животного, чтобы оно не становилось шкодливым дома.

Второй аргумент — финансовые расходы. Даже если собака потребляет меньше премиум-класса корма, он всё равно стоит денег. К тому же нужно покупать игрушки, которые нужно регулярно заменять, средства для ухода за шерстью, аксессуары для прогулок, оплачивать визиты в ветеринарную клинику, вакцинацию, обработку от паразитов и дрессировку.

Третий аргумент — необходимость уборки. После прогулки собака принесет в дом грязь. Её придется мыть, вычесывать и купать.

Четвертый аргумент — изменения в образе жизни. Владельцам собак сложно оставаться вне дома более восьми часов, возникают проблемы с длительными поездками, а также возможны жалобы от соседей из-за шума.

Пятый аргумент — жилье. Арендаторам часто сложно найти жильё, где разрешены животные, а арендная плата может быть выше на случай повреждений, вызванных питомцем.

Шестой аргумент — характер собаки. У каждой собаки свой характер и настроение, что требует постоянного внимания и управления.

Седьмой аргумент — неизбежная утрата. Средняя продолжительность жизни собаки составляет около 12-13 лет, что может быть эмоционально трудным. Кроме того, существует риск потери собаки из-за кражи, бегства или дорожно-транспортного происшествия.

Все эти аргументы помогут объяснить ребенку, почему заведение собаки может быть отложено или вообще не стоит на текущий момент.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Последние материалы
Лучшие упражнения для икроножных мышц
Кинологи рассказали, что нельзя делать с собакой
Посадка огурцов по-немецки
Что нужно знать об основном законе касательно страхования
Нарколог: не стоит пить алкоголь в самолете
Четыре шага к совершенной коже в течение лета
Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Онколог Олейникова: вирус папилломы человека и герпеса вызывают рак
Котлеты морковные: добавьте к моркови манку, яйцо и получится необыкновенно вкусно
Люди и собаки решают интеллектуальные задачи по схожим принципам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников