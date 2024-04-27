Это основные аргументы не заводить собаку: подумайте трижды

Кинологи назвали причины не заводить собаку

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда дети просят завести собаку, а родители не уверены в готовности сделать такой шаг, важно уметь корректно объяснить свою позицию.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вот несколько аргументов, которые помогут взрослым четко и ясно донести до ребенка причины, по которым пока не стоит заводить питомца или отказаться от этой идеи совсем.

Эксперты считают, что такое решение поможет избежать множества проблем, которые часто неизбежны.

Первый аргумент — необходимость регулярных прогулок. В отличие от котов, которых можно оставить в доме на целый день, собакам требуется гулять как минимум дважды в день. Эти прогулки должны быть полезны для животного, чтобы оно не становилось шкодливым дома.

Второй аргумент — финансовые расходы. Даже если собака потребляет меньше премиум-класса корма, он всё равно стоит денег. К тому же нужно покупать игрушки, которые нужно регулярно заменять, средства для ухода за шерстью, аксессуары для прогулок, оплачивать визиты в ветеринарную клинику, вакцинацию, обработку от паразитов и дрессировку.

Третий аргумент — необходимость уборки. После прогулки собака принесет в дом грязь. Её придется мыть, вычесывать и купать.

Четвертый аргумент — изменения в образе жизни. Владельцам собак сложно оставаться вне дома более восьми часов, возникают проблемы с длительными поездками, а также возможны жалобы от соседей из-за шума.

Пятый аргумент — жилье. Арендаторам часто сложно найти жильё, где разрешены животные, а арендная плата может быть выше на случай повреждений, вызванных питомцем.

Шестой аргумент — характер собаки. У каждой собаки свой характер и настроение, что требует постоянного внимания и управления.

Седьмой аргумент — неизбежная утрата. Средняя продолжительность жизни собаки составляет около 12-13 лет, что может быть эмоционально трудным. Кроме того, существует риск потери собаки из-за кражи, бегства или дорожно-транспортного происшествия.

Все эти аргументы помогут объяснить ребенку, почему заведение собаки может быть отложено или вообще не стоит на текущий момент.