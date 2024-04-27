Что делать, если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО

У виновника ДТП поддельный полис ОСАГО: что делать?

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

В случае обнаружения подделки полиса ОСАГО рекомендуется обратиться в Российский союз автостраховщиков (РСА), чтобы проверить полис по базе. Для этого в специальную форму нужно ввести серию и номер бланка, указанные на документе, и нажать на кнопку «Поиск». Если после проверки появится запись о том, что полис с введёнными реквизитами не найден, то он поддельный.

Также необходимо написать заявление в правоохранительные органы на продавца фальшивого бланка ОСАГО. И купить настоящий полис ОСАГО в проверенной страховой компании, чтобы впредь не попадать в такие ситуации.

Если водитель с поддельным полисом ОСАГО попадёт в ДТП, то пострадавшему необходимо подать заявление в страховую фирму, выдавшую полис виновнику аварии, с требованием подтверждения его подлинности.

Получив письменное подтверждение поддельности полиса ОСАГО, пострадавший может обоснованно потребовать с виновника компенсацию за причинённый ущерб.

В случае отказа в удовлетворении законного требования пострадавший должен обратиться с исковым заявлением в суд, приложив все нужные документы и включив в исковое требование возмещение кроме материальных потерь ещё и морального ущерба, не забыв о затратах на услуги судебного адвоката.

Подать заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности виновника ДТП за использование поддельного полиса ОСАГО, приложив к нему материалы о происшествии и ответ страховой фирмы.