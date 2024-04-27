Весенний омолаживающий курс для ваших глаз: три секрета к свежему взгляду

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Три эффективных метода ухода за кожей вокруг глаз, которые рекомендуются весной

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом сезоне особое внимание уделите уходу за кожей вокруг глаз, где видны темные круги, признаки усталости и морщины. Мы подготовили три уникальные и эффективные процедуры, которые помогут избавиться от этих проблем.

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Биорепарация Mesoeye С71 в институте красоты "Сенсави": эта процедура рекомендуется для борьбы с темными кругами, отеками и мимическими морщинами. Препарат Mesoeye С71 содержит пептиды, витамины, аминокислоты, нуклеотиды и гиалуроновую кислоту, что обеспечивает сияние кожи и укрепление сосудов. Для достижения максимального эффекта рекомендуется пройти 3-4 процедуры с интервалом в 7-10 дней.

Лазерная блефаропластика Smooth Eye в клинике Artleo: эта новая безоперационная процедура подтяжки век решает проблемы потери упругости кожи, морщин и даже грыж. С помощью лазерного аппарата Fotonа обрабатываются нижние и верхние веки, что способствует регенерации кожи и уменьшению признаков старения. Для достижения оптимального результата рекомендуется курс из трех сеансов с интервалом в месяц.

Биоревитализация "Венецианская маска" в клинике Kraftway: эта процедура основана на введении препарата, который содержит полинуклеотиды, активизирующие действие фибробластов и способствующие уплотнению кожи. "Венецианская маска" эффективна как для борьбы с признаками старения, так и для профилактики. Рекомендуется курс из двух процедур с интервалом в две недели, а для поддержания эффекта — одна процедура раз в 3 месяца.