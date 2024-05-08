Ваш аккумулятор может взорваться: как избежать смертельного перезаряда

Перезаряд аккумулятора: причины, последствия и как избежать проблемы

0:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Перезаряд аккумулятора автомобиля — более опасная проблема, чем его недозаряд. Он может повредить не только сам аккумулятор, но и другие системы автомобиля, включая лампы, мультимедийную систему и электронный блок управления.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

Перезаряд часто приводит к перегреву пластин, закипанию электролита и образованию водорода и кислорода, что может вызвать деформацию или взрыв аккумулятора.

Основными причинами перезаряда являются неисправности генератора, реле-регулятора, повреждения проводки или вмешательство в систему, приводящее к повышению напряжения. Внешние признаки перезаряда включают интенсивное свечение фар, вздутие корпуса аккумулятора и утечку электролита.