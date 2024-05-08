Раскрыта секретная роль черных дыр в создании темной материи: что скрывает космос

Загадку темной материи проясняет наличие множества первичных черных дыр

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые продолжают разрабатывать новые теории, предложенные для разгадывания тайны темной материи. Одна из последних теорий рассматривает возможность использования первичных черных дыр в качестве ключевых доказательств.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Существует предложение по их поиску и сбору улик, указывающих на связь с темной материей.

Первичные черные дыры, которые до сих пор являются гипотетическими объектами, предположительно возникли вскоре после рождения Вселенной. Согласно космологическим моделям, они формировались из-за микроскопических флуктуаций плотности материи и пространства-времени.

Размер таких черных дыр сравним с песчинкой, а масса — с массой горы. Как отмечает Universe Today, именно эти объекты могли бы объяснить значительную часть темной материи.

Однако до настоящего момента астрономические наблюдения не подтвердили наличие таких черных дыр. Новая гипотеза предлагает сосредоточить внимание не на типичных первичных черных дырах, а на сверхлегких.

Их можно обнаружить по излучению Хокинга, испускаемому в конце их жизненного цикла, которое обратно пропорционально их массе.

Авторы новой гипотезы предлагают три возможных сценария. Первый: черные дыры испускают высокоэнергетические частицы и затем исчезают. Второй: происходит какое-то препятствие для испарения, что позволяет черной дыре достичь равновесия.

Третий сценарий аналогичен второму, за исключением того, что равновесие приводит к исчезновению горизонта событий и образованию так называемой голой сингулярности.

На данный момент все эти теории невозможно подтвердить с помощью существующих научных инструментов, поскольку они остаются в рамках теоретических предположений. Для дальнейшего исследования необходимы более совершенные средства наблюдения за Вселенной.

Если допущения окажутся верными, черные дыры могут стать источником энергии для человечества.