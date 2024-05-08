Когда Россия отключит свет Украине? Ответ эксперта Бориса Марцинкевича

Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины

4:58 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Уничтожение энергетической инфраструктуры Украины силами ВКС РФ продолжается с завидным постоянством, однако она продолжает функционировать. В чём дело?

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitri Tovstonog is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Удар ВКС РФ 8 мая приблизил полный блэкаут на Украине

Утром 8 мая силами ВКС РФ состоялся ракетно-дроновый удар по

Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область),

Добротворской ТЭС (Львовская область),

Ладыжинской ТЭС (Винницкая область),

Среднеднепровской ГЭС (Днепропетровская область).

По этим объектами удары наносят давно, но они продолжают генерировать и распределять электроэнергию по территории Украины.

Тем не менее ситуация тяжёлая. Минэнерго Украины предупредило, что для покрытия возникшего дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы, а в Харьковской области и в Кривом Роге Днепропетровской области уже применяются графики отключений электроэнергии (блэкауты).

Население призывают "экономно использовать свет с 19:00 до 22:00, а стирать и пылесосить в другие часы".

"Есть высокий риск, что нам всем может не хватать генерации плюс импорта", — сообщили украинские власти.

После удара 8 мая они предупредили, что вечером возможны отключения света по всей Украине — с 18:00 до 23:00, сообщает Укрэнерго. Уже есть обесточивание в девяти областях:

Днепропетровской,

Донецкой,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Львовской,

Николаевской,

Полтавской,

Харьковской

и Сумской областях, —

сообщает украинское издание "Страна".

И это обнадёживающий сигнал о том, что в Москве принято политическое решение о введении в полный коллапс энергосистемы противника.

"Пуповина" энергосистемы Украины — Бурштынская ТЭС

Как пояснил главный редактор издания "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич, для блэкатута всей Украины надо уничтожить полностью узел перетекания электроэнергии на Бурштынской ТЭС.

Этот узел создавался при СССР и входил в энергосистему "Мир", которая охватывала территорию от производства электроэнергии в Сибири до потребления в странах Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в Восточной Европе. Именно Бурштынская ТЭС сегодня даёт возможность Украине в часы пика потребления импортировать энергию из стран Европы:

Польши,

Словакии,

Венгрии, —

и избегать веерных отключений. Украинские АЭС дают базовую мощность, а в часы пик недостаток компенсируется импортом.

Украина обратным перетоком ночью до сих пор рассчитывалась с этими поставками из Европы, пояснил эксперт.

Следовательно, если Бурштынскую ТЭС этим утром добили, то обесточивание в часы пик по всей Украине будет устойчивым. Можно было, конечно, давно уничтожить этот узел несколькими ударами, но, по мнению эксперта, Украине "даётся возможность влить деньги на восстановление" и нарастить стресс от ожидания самого плохого.

Борис Марцинкевич считает, что блэкаут приведёт к исходу населения из мегаполисов, потому что в многоэтажках не будет воды, отопления, канализации, лифты не будут работать. Время для блэкаута выбрано летнее, чтобы люди успели уехать. Из того же Харькова уже надо срочно планово эвакуироваться.

Народ Украины расплачивается за желание "убить русских"

Народ Украины расплачивается за желание Киева и его западных спонсоров "стратегически уничтожить" Россию. В последние дни стало ясно, что реалии "на земле" ими не воспринимаются правильно и пора переходить к более серьёзным методам убеждения.

По состоянию на 2020 год резерв электроэнергии у Украины был двойным. Но уже год назад программа развития ООН отмечала, что генерирующие мощности Украины сократились на 51% по сравнению с тем, что было до спецоперации. Потеря Украиной Запорожской АЭС привела к сокращению атомных генерирующих мощностей на 44%.

Тем не менее Борис Марцинкевич считает, что не стоит верить заявлениям минэнерго Украины о тотальных разрушениях, так как на восстановлении можно много украсть из госбюджета, а потом сказать: "Вот, видите, опять прилетело".

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