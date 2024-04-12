Минэнерго Украины призвало граждан готовиться к блэкаутам и закупать генераторы

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Весной и летом жители Украины должны быть готовы к различным сценариям в энергосистеме страны. Глава Министерства энергетики рекомендует приобретать генераторы и портативные аккумуляторы, сообщает EADaily.

"Покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. И как показывает уже зима, мы сделали все, и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям", — сказал телеканалу "Рада" министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр отмечает, что весной украинская энергосистема подвергается наиболее серьезным атакам. Особенно сложная ситуация складывается в Харьковской области.

Российская армия провела ответные удары по энергообъектам на Украине 22, 29 марта и 11 апреля. Эти атаки могли привести к полному разрушению или серьезным повреждениям семи тепловых электростанций, четырех гидроэлектростанций и трех газовых электростанций, что привело бы к потере украинской энергосистемы мощности в 16 ГВт.

Одной из самых значительных потерь стала Трипольская тепловая электростанция, обеспечивавшая электроэнергией столичный регион.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" заявил, что восстановление Трипольской ТЭС без предоставления Украине систем ПВО не имеет смысла.