Евгений Ступин*, депутат, признанный иностранным агентом, лишился полномочий из-за пропусков заседаний. Сентябрь 2023 года по апрель 2024 года он не появлялся на заседаниях Мосгордумы, сообщает "Царьград"
Ступин утверждал, что с конца сентября 2023 года находился на длительной командировке за границей и пытался участвовать в работе думы дистанционно. Однако, по информации из Мосгордумы, его причины отсутствия не были признаны достаточными для оправдания.
В итоге Мосгордума решила отозвать мандат у Ступина*.
* Евгений Ступин — включён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.