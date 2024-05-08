Депутат Евгений Ступин лишился мандата: прогулы и длительная командировка

Депутат-иноагент Евгений Ступин* лишён мандата

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Евгений Ступин*, депутат, признанный иностранным агентом, лишился полномочий из-за пропусков заседаний. Сентябрь 2023 года по апрель 2024 года он не появлялся на заседаниях Мосгордумы, сообщает "Царьград"

Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ступин утверждал, что с конца сентября 2023 года находился на длительной командировке за границей и пытался участвовать в работе думы дистанционно. Однако, по информации из Мосгордумы, его причины отсутствия не были признаны достаточными для оправдания.

В итоге Мосгордума решила отозвать мандат у Ступина*.

* Евгений Ступин — включён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.