Названа причина, по которой Канье Уэст хочет выступить в России

Продюсер Рудченко: "Приезд Канье Уэста в Россию вызовет в мире сильнейший резонанс"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU назвал возможный приезд рэп-исполнителя Канье Уэста в Россию "громким PR-ходом". Он уверен, что в мире это не останется незамеченным.

Фото: youtube.com by канал Piers Morgan Uncensored is licensed under public domain

Помимо этого музыкальный критик уверен, что музыканта из-за его выступления могут обвинить в политических симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину.

"Начнут обсуждать политическую приверженность, симпатии к Путину и так далее. Мне кажется, это интересный PR-ход, который даст сильнейший резонанс, — сказал он.

Изначально в прессе появилась информация, что Канье Уэст прилетит в российскую столицу на свой день рождения — 8 июня. Однако бизнесвумен Яна Рудковская отметила, что в настоящее время переговоры ведутся по поводу осеннего периода.

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