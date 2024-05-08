Саша Савельева оказалась раздраженна из-за очередных новостей про ее развод с Сафоновым

Савельева отреагировала на слухи о разводе с Сафоновым: "Агония продолжается"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева в своем блоге назвала "глупыми" новости о разводе с актером Кириллом Сафоновым на фоне его отъезда в Венецию.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Артистка пояснила, что "агония продолжается", но ей странно комментировать такого рода информацию.

"Так что я на эту тему говорить бы не стала. Это действительно очень глупо", — заявила артистка.

Так, в Венеции Кирилл Сафонов провел время со своей дочерью от прошлых отношений Анастасией, которая много лет живет в США.

У Александры Савельевой в браке с актером родился сын Леон.

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