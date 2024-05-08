Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Рудченко: "Приезд Канье Уэста в Россию вызовет в мире сильнейший резонанс"
Ирина Алфёрова в роли жены великого писателя
Ветеринары рассказали, как меняется кошка по мере взросления
Савельева отреагировала на слухи о разводе с Сафоновым: "Агония продолжается"
Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Пашиняна
Наталья Наумова: ребёнок заигрался в фурри — срочно обратитесь к психологу
Тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытный и полезный гарнир
Новый подход: как избавиться от отечности под глазами
Ксения Собчак призналась, что ее раздражают постельные сцены с ее мужем
"У нас свои "голые" вечеринки": Мизулина отреагировала на новость о возможном приезде Канье Уэста в Россию

Мизулина отреагировала на возможный приезд Канье Уэста в Москву: "Не надо нам"

0:57
Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале прокомментировала новость о возможном приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву. Она отнеслась к этой информации негативно.

Мизулина отреагировала на возможный приезд Канье Уэста в Москву: "Не надо нам"
Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

По словам Мизулиной, в России и без Канье Уэста с его "раздетой женщиной" хватает "голых вечеринок".

Изначально новость о том, что Канье Уэст прилетит в российскую столицу на свой день рождения 8 июня и выступит с концертом в "Лужниках", распространил Telegram-канал Mash. Однако позднее создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с "Известиями" опроверг информацию.

В итоге музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что рэп-исполнитель все-таки прилетит, но не летом, а осенью.

Ранее Ольга Бузова показала фото в купальнике.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов

После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.

Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Пляжи Абу-Даби временно закрыты из-за проверки воды
Взрослые дети поддерживают Хью Джекмана после развода
Депутат-иноагент Евгений Ступин* лишён мандата
Какие преимущества может принести торф
Мизулина отреагировала на возможный приезд Канье Уэста в Москву: "Не надо нам"
Ракеты "Кинжал" продолжают демилитаризацию Украины
Имена всех алиментщиков в России будут в отрытом доступе
В Бразилии аэропорт ушел под воду вместе с самолётами
Ольгу Бузову раскритиковали за "втянутый живот" на фото в купальнике
НСА: майские заморозки могут нанести ощутимый ущерб АПК ряда регионов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников