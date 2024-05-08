"У нас свои "голые" вечеринки": Мизулина отреагировала на новость о возможном приезде Канье Уэста в Россию

Мизулина отреагировала на возможный приезд Канье Уэста в Москву: "Не надо нам"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале прокомментировала новость о возможном приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву. Она отнеслась к этой информации негативно.

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

По словам Мизулиной, в России и без Канье Уэста с его "раздетой женщиной" хватает "голых вечеринок".

Изначально новость о том, что Канье Уэст прилетит в российскую столицу на свой день рождения 8 июня и выступит с концертом в "Лужниках", распространил Telegram-канал Mash. Однако позднее создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с "Известиями" опроверг информацию.

В итоге музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что рэп-исполнитель все-таки прилетит, но не летом, а осенью.

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