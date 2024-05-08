Обходя санкции: Великобритания тайно закупила российскую нефть на 2,2 млрд фунтов

Великобритания обошла санкции и закупила российскую нефть на сумму 2,2 млрд фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
Хотя официально сделки не заключались, есть сведения, что Британия в прошлом году приобрела нефть на более чем 2 млрд фунтов стерлингов у стран, которые ранее не считались экспортерами нефти, таких как Турция, Индия и Китай.
Организация Global Witness отмечает, что, несмотря на увеличение закупок нефти из стран Ближнего Востока, каждый двадцатый авиарейс в Великобритании совершается на российском топливе.
Организация подчеркивает, что переработанное за пределами России топливо не попадает под санкции, называя это "отмыванием денег". По их подсчетам, Россия заработала более 100 млн фунтов стерлингов за год.
Ранее сообщалось, что международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев обратилась к британскому парламенту с письмом, в котором указывала на неэффективность санкций "Большой семерки" в отношении поставок российской нефти.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.