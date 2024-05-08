Состояние китайских электромобилей в России: почему китайские электрокары ломаются, а сервисы не справляются

Электромобили в России: текущие проблемы обслуживания и перспективы роста

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В России в 2023 году продажи электромобилей достигли 14,1 тысячи единиц, но Тимофей Гераськин считает эту цифру недостаточной и прогнозирует рост до 25 тысяч.

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Несмотря на интерес покупателей к китайским моделям, их обслуживание в стране вызывает проблемы из-за ограниченного числа специализированных сервисов и дефицита обученных специалистов. По словам Александра Казаченко, многие сервисы не готовы обеспечить качественный ремонт, особенно в случае сложных неисправностей или срабатывания систем безопасности.

При этом зимние условия существенно сокращают запас хода. Эксперты подчеркивают необходимость инвестирования в обучение персонала и организацию сервисов, чтобы рынок смог удовлетворить растущий спрос на электромобили.