В России в 2023 году продажи электромобилей достигли 14,1 тысячи единиц, но Тимофей Гераськин считает эту цифру недостаточной и прогнозирует рост до 25 тысяч.
Несмотря на интерес покупателей к китайским моделям, их обслуживание в стране вызывает проблемы из-за ограниченного числа специализированных сервисов и дефицита обученных специалистов. По словам Александра Казаченко, многие сервисы не готовы обеспечить качественный ремонт, особенно в случае сложных неисправностей или срабатывания систем безопасности.
При этом зимние условия существенно сокращают запас хода. Эксперты подчеркивают необходимость инвестирования в обучение персонала и организацию сервисов, чтобы рынок смог удовлетворить растущий спрос на электромобили.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.