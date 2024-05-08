Тренировка, которая будет вам доступна, даже если у вас повреждение ахиллова сухожилия

Ахиллово сухожилие соединяет мышцы голени с пяткой через полосу волокнистых мышечных тканей. Сухожилие помогает в таких движениях, как ходьба, бег и прыжки.
Тренировки с травмой ахилла могут показаться сложной задачей, но есть упражнения, которые вы можете выполнять даже с ним. Рекомендуется постепенно возвращаться к привычному режиму тренировок, начиная примерно с половины того уровня упражнений, который вы выполняли до травмы. Но только в том случае, если у вас нет боли. Также рекомендуется не увеличивать свою активность более чем на 20 процентов еженедельно во время восстановления.
Вместо того чтобы сосредотачиваться только на одном виде деятельности, таком как бег, попробуйте включить в свой распорядок дня различные виды тренировок. Варианты кардиотренировок при ахилловом тендините включают:
Варианты силовых тренировок включают любые упражнения для верхней части тела, особенно те, которые выполняются в положении сидя:
Упражнения для нижней части тела будут полностью зависеть от характера и степени вашей травмы, но могут включать:
Когда вы полностью выздоровеете и получите разрешение от вашего лечащего врача, участие в упражнениях для укрепления икр — отличный способ предотвратить травмы ахилла в будущем. Жизненно важно поддерживать активность и форму круглый год, делать растяжку перед занятиями каким-либо видом спорта или упражнениями и постепенно укреплять икроножные мышцы.
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