Тренировка, которая будет вам доступна, даже если у вас повреждение ахиллова сухожилия

Какие тренировки можно проводить с травмой ахила?

2:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ахиллово сухожилие соединяет мышцы голени с пяткой через полосу волокнистых мышечных тканей. Сухожилие помогает в таких движениях, как ходьба, бег и прыжки.

Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Тренировки с травмой ахилла могут показаться сложной задачей, но есть упражнения, которые вы можете выполнять даже с ним. Рекомендуется постепенно возвращаться к привычному режиму тренировок, начиная примерно с половины того уровня упражнений, который вы выполняли до травмы. Но только в том случае, если у вас нет боли. Также рекомендуется не увеличивать свою активность более чем на 20 процентов еженедельно во время восстановления.

Вместо того чтобы сосредотачиваться только на одном виде деятельности, таком как бег, попробуйте включить в свой распорядок дня различные виды тренировок. Варианты кардиотренировок при ахилловом тендините включают:

Плавание.

Использование велотренажера.

Тренировка на эллиптическом тренажере.

Варианты силовых тренировок включают любые упражнения для верхней части тела, особенно те, которые выполняются в положении сидя:

Жим плеч над головой сидя.

Сгибания бицепсов.

Разгибания трицепсов.

Канатные ряды.

Махи и жим от груди.

Упражнения для нижней части тела будут полностью зависеть от характера и степени вашей травмы, но могут включать:

Разгибание ног.

Сгибание подколенного сухожилия.

Приведение и отведение ног.

Другие советы по тренировкам с травмой ахилла:

Обязательно добавляйте достаточное количество дней отдыха.

Тренируйтесь на мягких поверхностях, а не на твердых, таких как бетон.

Поддерживайте здоровый вес и носите обувь, соответствующую вашему уровню и типу активности.

Когда вы полностью выздоровеете и получите разрешение от вашего лечащего врача, участие в упражнениях для укрепления икр — отличный способ предотвратить травмы ахилла в будущем. Жизненно важно поддерживать активность и форму круглый год, делать растяжку перед занятиями каким-либо видом спорта или упражнениями и постепенно укреплять икроножные мышцы.