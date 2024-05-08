Анна Asti купила особняк в Подмосковье: сколько стоит и как выглядит

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Анна Asti приобрела загородный дом стоимость 47 млн рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Дзюба, известная больше как Анна Asti, приобрела загородный дом стоимостью 47 млн рублей в поселке Голиково. Об этом сообщает Super со ссылкой на источник в сфере недвижимости.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Дзюбы в Инстаграм is licensed under public domain

Так, исполнительница и ее муж Станислав приобрели здание, площадь которого составляет 267 квадратных метров. На территории есть пять спален, пять санузлов, кухня-столовая и гостиная с камином.

В настоящее время супруги уже активно занимаются ремонтом. У певицы есть в собственности двухэтажный дом, приобретенный за 37 млн рублей.

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