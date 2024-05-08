Терапевт Хухрев: никакой корреляции бруксизма с паразитами нет

Россиянам рассказали, что бруксизм никак не связан с паразитами

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в передаче "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о связи бруксизма и наличия паразитов у человека.

Существует высказывание, что бруксизма свидетельствует о наличии у человека паразитов.

"Конечно, это совершенно не соответствует действительности. Потому что бруксизм — это очень распространённая вещь, особенно при каких-то нарушениях прикуса. Или неврологическое… Но при этом такой корреляции с паразитами практически нет", — рассказал эксперт.