Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в передаче "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о связи бруксизма и наличия паразитов у человека.
Существует высказывание, что бруксизма свидетельствует о наличии у человека паразитов.
"Конечно, это совершенно не соответствует действительности. Потому что бруксизм — это очень распространённая вещь, особенно при каких-то нарушениях прикуса. Или неврологическое… Но при этом такой корреляции с паразитами практически нет", — рассказал эксперт.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.