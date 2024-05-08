Пляжи Абу-Даби закрыты: инспекция качества воды на местных пляжах

Пляжи Абу-Даби временно закрыты из-за проверки воды

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В связи с недавними ливнями и наводнениями в столице ОАЭ проходит инспекция качества воды на местных пляжах. Из-за возможного загрязнения большинство городских пляжей, расположенных у отелей, временно закрыты. Однако туристам по-прежнему доступны пляжи на других островах, включая Саадият и Яс.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

На острове Саадият открыт для посетителей популярный пляж Mamsha Al Saadiyat. Вход стоит 50 дирхамов для взрослых (около 1250 рублей) и 25 дирхамов (примерно 620 рублей) для детей. Многие отели предлагают бесплатный трансфер на этот пляж.

Кроме того, доступны другие пляжи на острове Саадият, такие как Kai Beach и Saadiyat Beach Club, а также Yas Beach и Cyan Beach на острове Яс.

Несмотря на временное закрытие некоторых пляжей, туристы все еще имеют возможность насладиться морем на других островах региона.