Мария Захарова обвинила страны ЕС в подстрекательстве терроризма

Мария Захарова: ЕС подстрекает к нападению на мирные города

Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала наиболее важные дипломатические события.

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Так она отметила, что ЕС через свои заявления о возможном ударе Украины по Крымскому мосту занимается прямым подстрекательством к терроризму, нападению на мирные города.

Захарова сказала, что если Франция отправит свои войска в зону конфликта на Украине — они станут целями для российских военных.

Касательно операции Израиля в Рафахе, то это — дополнительный дестабилизирующий фактор ситуации на Ближнем Востоке.

Также она подчеркнула, что Россия осуждает, призывает отменить решение Берлина запретить использование 8 и 9 мая символики России, Белоруссии и советского периода как незаконное и преступное. Отзыв посла ФРГ из России в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках направлен на разжигание антироссийских настроений, вся ответственность лежит на Германии.

Обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии — безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов.