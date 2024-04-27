Оказалось, что в Антарктиде каждый год пропадают тысячи ценных метеоритов

NCC: около 5 тыс. метеоритов ежегодно уходит в толщу льда Антарктиды

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Брюссельского свободного университета в Бельгии обнаружили, что каждый год несколько тысяч метеоритов могут попадать в ледники Антарктиды из-за таяния, вызванного изменениями климата. Их исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change (NCC).

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По оценкам экспертов, на поверхности антарктического льда находится около 850 тысяч метеоритов. Они представляют значительную научную ценность, так как остаются практически нетронутыми в полярных условиях, избегая загрязнения земными минералами и микробами.

Уже обнаружено около 50 тысяч фрагментов космических камней на ледяном континенте, что составляет 60% от общего числа известных метеоритов, когда-либо собранных в мире.

Ученые предполагают, что при текущих температурах до 5 тысяч антарктических метеоритов каждый год оказываются недоступными для извлечения. Тем не менее, годовая находка метеоритов на континенте составляет менее 1 тысячи, отмечает исследовательская группа.

С увеличением температуры в ближайшие десятилетия все больше метеоритов начнут таять. Ученые считают, что даже без дальнейшего потепления примерно четверть метеоритов может быть навсегда утрачена к концу века.

В случае быстрого изменения климата потери могут достигнуть трех четвертей всех метеоритов.