Ученые из Брюссельского свободного университета в Бельгии обнаружили, что каждый год несколько тысяч метеоритов могут попадать в ледники Антарктиды из-за таяния, вызванного изменениями климата. Их исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change (NCC).
По оценкам экспертов, на поверхности антарктического льда находится около 850 тысяч метеоритов. Они представляют значительную научную ценность, так как остаются практически нетронутыми в полярных условиях, избегая загрязнения земными минералами и микробами.
Уже обнаружено около 50 тысяч фрагментов космических камней на ледяном континенте, что составляет 60% от общего числа известных метеоритов, когда-либо собранных в мире.
Ученые предполагают, что при текущих температурах до 5 тысяч антарктических метеоритов каждый год оказываются недоступными для извлечения. Тем не менее, годовая находка метеоритов на континенте составляет менее 1 тысячи, отмечает исследовательская группа.
С увеличением температуры в ближайшие десятилетия все больше метеоритов начнут таять. Ученые считают, что даже без дальнейшего потепления примерно четверть метеоритов может быть навсегда утрачена к концу века.
В случае быстрого изменения климата потери могут достигнуть трех четвертей всех метеоритов.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.