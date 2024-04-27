Какую еду стоит исключить из своего рациона после 40: если этого не сделать, то появится лишний вес

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После 40 лет важно исключить из рациона хлеб и сахар

1:21
Здоровье

С возрастом особенно важно придерживаться здорового питания. В статье мы расскажем, какие продукты вредны для организма после 40 лет.

После 40 лет важно исключить из рациона хлеб и сахар
Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Крупы, кондитерские изделия, белый хлеб противопоказаны людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, потому что в них содержится много насыщенных жиров и сахара.

Сливочное масло, яйца и свинина — потребление этих продуктов следует ограничить тем, кто перенес инсульт, инфаркт или находится в группе риска. Пожилым людям следует избегать чрезмерного потребления соли, сахара и насыщенных трансжиров. Держитесь подальше от продуктов с высокой степенью переработки, сладких газированных напитков и фастфуда.

Также есть продукты, которые обязательно стоит употреблять после 40 лет. Для восполнения белка в рационе должны присутствовать яйца. Среди источников животного белка следует выбирать нежирную рыбу, молоко.

После 40 лет и в пожилом возрасте можно позволить себе 2-3 яйца в неделю (желательно всмятку или в виде омлета). Мясо, птицу и рыбу, даже нежирные, следует употреблять с осторожностью, не более одной порции в день, только в отварном виде.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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