Какую еду стоит исключить из своего рациона после 40: если этого не сделать, то появится лишний вес

С возрастом особенно важно придерживаться здорового питания. В статье мы расскажем, какие продукты вредны для организма после 40 лет.
Крупы, кондитерские изделия, белый хлеб противопоказаны людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, потому что в них содержится много насыщенных жиров и сахара.
Сливочное масло, яйца и свинина — потребление этих продуктов следует ограничить тем, кто перенес инсульт, инфаркт или находится в группе риска. Пожилым людям следует избегать чрезмерного потребления соли, сахара и насыщенных трансжиров. Держитесь подальше от продуктов с высокой степенью переработки, сладких газированных напитков и фастфуда.
Также есть продукты, которые обязательно стоит употреблять после 40 лет. Для восполнения белка в рационе должны присутствовать яйца. Среди источников животного белка следует выбирать нежирную рыбу, молоко.
После 40 лет и в пожилом возрасте можно позволить себе 2-3 яйца в неделю (желательно всмятку или в виде омлета). Мясо, птицу и рыбу, даже нежирные, следует употреблять с осторожностью, не более одной порции в день, только в отварном виде.
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