Какую еду стоит исключить из своего рациона после 40: если этого не сделать, то появится лишний вес

После 40 лет важно исключить из рациона хлеб и сахар

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом особенно важно придерживаться здорового питания. В статье мы расскажем, какие продукты вредны для организма после 40 лет.

Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Крупы, кондитерские изделия, белый хлеб противопоказаны людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, потому что в них содержится много насыщенных жиров и сахара.

Сливочное масло, яйца и свинина — потребление этих продуктов следует ограничить тем, кто перенес инсульт, инфаркт или находится в группе риска. Пожилым людям следует избегать чрезмерного потребления соли, сахара и насыщенных трансжиров. Держитесь подальше от продуктов с высокой степенью переработки, сладких газированных напитков и фастфуда.

Также есть продукты, которые обязательно стоит употреблять после 40 лет. Для восполнения белка в рационе должны присутствовать яйца. Среди источников животного белка следует выбирать нежирную рыбу, молоко.

После 40 лет и в пожилом возрасте можно позволить себе 2-3 яйца в неделю (желательно всмятку или в виде омлета). Мясо, птицу и рыбу, даже нежирные, следует употреблять с осторожностью, не более одной порции в день, только в отварном виде.