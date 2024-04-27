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Учёные из США заявили, что остеоартрит коленного сустава можно обнаружить за 8 лет до проявления болезни по анализам крови

Учёные из США заявили, что остеоартрит можно обнаружить заранее по анализам крови

0:46
Здоровье

Учёные из Университета Дьюка в США обнаружили, что анализ крови может показать развитие остеоартрита коленного сустава за 8 лет до появления признаков болезни.

Учёные из США заявили, что остеоартрит можно обнаружить заранее по анализам крови
Фото: commons.wikimedia.org by BruceBlaus is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В своём исследовании они проанализировали сыворотку крови 200 женщин, которые были примерно одного веса и возраста. У 50% был остеоартрит, а у других 50% — нет.

Учёные обнаружили, что небольшое число биомаркеров в анализе крови отличает женщин с остеоартритом коленного сустава от тех, у которых его нет, пишет Science Advances.

Исследователи заявили о важности этого открытия, потому что ранняя диагностика, возможно, даст шанс остановить болезнь и восстановить здоровье суставов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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