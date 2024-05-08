Как страхование банковских карт защищает финансы от мошенничества: советы эксперта Банки.ру

Нужно ли страховать банковскую карту: советы эксперта

1:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование банковских карт помогает снизить финансовые риски для их владельцев, специалист Банки.ру рассказал о причинах необходимости такой страховки, виды покрываемых рисков и стоимости услуги.

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Банковская страховка является формой добровольного страхования, предназначенной для защиты денежных средств клиентов от действий мошенников. В случае финансовых потерь с карты, страховая компания компенсирует ущерб. Страховке подлежат как дебетовые, так и кредитные карты. Обычно защита распространяется на все карты и счета клиента в данном банке, за исключением инвестиционных счетов. Некоторые полисы охватывают все банковские карты и счета клиента, независимо от банка.

Важно, чтобы клиенты соблюдали правила безопасности и не раскрывали личную информацию посторонним. Для получения возмещения от страховщика клиент должен доказать, что предпринял все возможные меры для минимизации ущерба. Если например, карта была утеряна или украдена, клиент должен немедленно оповестить банк.

Мошеннические действия, совершенные с момента утраты карты до момента уведомления банка, могут не покрываться страховкой. Так же и с действиями мошенников в промежутке времени между обнаружением потери карты и её блокировкой, которые часто не рассматриваются как страховой случай, объясняет аналитик Банки.ру Илья Чуриков.