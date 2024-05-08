От всех болезней: почему так важно добавлять орегано в блюда. О пользе самой ароматной приправы!

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Орегано: полезные свойства приправы

Еда

Орегано — ароматная трава, которая уже давно стала визитной карточкой средиземноморской кухни. Свежие листья орегано хорошо сочетаются с различными блюдами: от баранины до овощей. Кроме того, эта приправа очень полезна для здоровья.

Орегано: полезные свойства приправы
Фото: commons.wikimedia.org by Henna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Орегано обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами, используйте эту приправу, если хотите избежать простуды или гриппа. Исследования показывают, что орегано может помочь в лечении и профилактике воспалительных заболеваний, таких как артрит, благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Орегано богат калием, который помогает контролировать частоту сердечных сокращений и регулировать артериальное давление. Добавляйте в пищу больше этой ароматной приправы, чтобы кости оставались крепкими. Орегано содержит большое количество кальция, который в основном содержится в костях и зубах, а также магния, который помогает организму лучше усваивать кальций из пищи.

Орегано может облегчить заложенность носа. Просто добавьте измельчённые листья орегано в стакан воды или свежего сока и пейте.

Орегано содержит каротиноиды, которые обычно содержатся в оранжевых продуктах, таких как морковь и тыква. Эти растительные соединения помогают сохранить кожу упругой, чистой и здоровой. Фактически масло орегано можно применять местно для лечения грибковых инфекций кожи.

Орегано полезно при анемии благодаря высокому содержанию железа, поддерживает пищеварение, помогая предотвратить запор, устраняет паразитов. Также орегано содержит много мощных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами.

Польза специй. Орегано
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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