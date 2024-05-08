Какую тренировку выполнял Крис Хемсворт, чтобы быть в форме для фильма "Тор"

План тренировок Криса Хемсворта

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План тренировок Криса Хемсворта для фильма "Тор" основан на последовательности, интенсивности и самоотдаче. Актеру нужно было превратить тысячи лишних калорий в мышцы, и у него был всего час в день, чтобы сделать это. Можно с уверенностью сказать, что не многие тренировки могут сравниться с обычной тренировкой Криса Хемсворта. Наши собственные мышцы начинают болеть при одной мысли об этом.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам Люка Зокки, тренера актера, план тренировок Криса Хемсворта состоял из традиционного бодибилдинга и функциональных тренировок. Другими словами, Хемсворт поднимал много тяжестей, но при этом оставался мобильным. Кроме того, поскольку камера привлекает к верхней части тела Тора гораздо больше внимания, чем, скажем, к его ногам, Зокки и Хемсворт в первую очередь нацелились на плечи и руки. Вот план тренировок, которой придерживался Крис Хемсворт.

Круговые тренировки с собственным весом.

Подтягивания (3 подхода, 15 повторений) для лат.

Приседания (3 подхода, 20 повторений) для пресса.

Отжимания (3 подхода, 15 повторений) для груди.

Прыжки в стойке (3 подхода, 10 повторений) для подколенных сухожилий.

Приседания с отягощением (3 подхода, 15 повторений) для четырехглавой мышцы.

Железная круговая тренировка.

Приседания со штангой (3 подхода, 15 повторений) для четырехглавой мышцы.

Жим штанги лежа (3 подхода, 5 повторений) для груди.

Армейский жим стоя (3 подхода, 8 повторений) для плеч.

Становая тяга со штангой (3 подхода, 5 повторений) для подколенных сухожилий.

Сгибания молотом (3 подхода, 5 повторений) для бицепсов.

Вот несколько общих правил, которых следует придерживаться, чтобы получить тело как у Тора:

Используйте свободные веса вместо тренажеров, так как свободные веса лучше прорабатывают все тело.

Сосредоточьтесь в первую очередь на сложных подъемах и упражнениях (становая тяга, приседания и т. д.). Опять же, эти методы нацелены на несколько областей тела, а не только на одну конкретную область.

Не впадайте в крайности, когда поднимаете тяжести. Выполняйте умеренное количество повторений.

Не отдыхайте слишком много между подходами. Аналогично, сосредоточьтесь на текущих задачах и не смотрите в свой телефон.

Включите время простоя в свой общий распорядок дня. Другими словами: время от времени берите выходной.