Компрессия двигателя внутреннего сгорания — это давление, создаваемое в цилиндре в конце такта сжатия. Снижение компрессии указывает на некорректную работу силового агрегата и необходимость ремонта.
Основные причины снижения компрессии включают загрязненный воздушный фильтр, задиры на поршнях, прогоревшие поршни, деформированные клапаны, неправильную установку распредвала, сбои в системе газораспределения, закоксовку поршневых колец, негерметичность прокладки блока цилиндров и износ цилиндропоршневой группы.
Регулярная проверка компрессии компрессометром позволяет своевременно обнаружить проблемы и принять меры по восстановлению работоспособности двигателя.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.