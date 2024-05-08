Компрессия упала? Вот 9 скрытых причин, почему ваш двигатель теряет мощность

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Пониженная компрессия двигателя: причины и решения

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Компрессия двигателя внутреннего сгорания — это давление, создаваемое в цилиндре в конце такта сжатия. Снижение компрессии указывает на некорректную работу силового агрегата и необходимость ремонта.

Пониженная компрессия двигателя: причины и решения
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Основные причины снижения компрессии включают загрязненный воздушный фильтр, задиры на поршнях, прогоревшие поршни, деформированные клапаны, неправильную установку распредвала, сбои в системе газораспределения, закоксовку поршневых колец, негерметичность прокладки блока цилиндров и износ цилиндропоршневой группы.

Регулярная проверка компрессии компрессометром позволяет своевременно обнаружить проблемы и принять меры по восстановлению работоспособности двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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