Компрессия упала? Вот 9 скрытых причин, почему ваш двигатель теряет мощность

Пониженная компрессия двигателя: причины и решения

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Компрессия двигателя внутреннего сгорания — это давление, создаваемое в цилиндре в конце такта сжатия. Снижение компрессии указывает на некорректную работу силового агрегата и необходимость ремонта.

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Основные причины снижения компрессии включают загрязненный воздушный фильтр, задиры на поршнях, прогоревшие поршни, деформированные клапаны, неправильную установку распредвала, сбои в системе газораспределения, закоксовку поршневых колец, негерметичность прокладки блока цилиндров и износ цилиндропоршневой группы.

Регулярная проверка компрессии компрессометром позволяет своевременно обнаружить проблемы и принять меры по восстановлению работоспособности двигателя.