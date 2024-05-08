Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергея Безрукова поразила майская погода: "Вот и верь в глобальное потепление"
Нужно ли страховать банковскую карту: советы эксперта
Вышел трейлер французского фильма "Граф Монте-Кристо"
План тренировок Криса Хемсворта
Яна Поплавская выразила благодарность Собянину за горячие батареи
Российская туристка пожаловалась на русофобию в Турции
Орегано: полезные свойства приправы
Пониженная компрессия двигателя: причины и решения
Специалисты "Согласия" предупредили о росте случаев укусов собак иксодовыми клещами
Можно ли застыдить собаку за провинность: кинологи дали ответ

Кинологи ответили, может ли собака испытывать чувство стыда

1:16
Зоосфера » Собаки

Множество людей считают, что собаки способны чувствовать стыд.

Кинологи ответили, может ли собака испытывать чувство стыда
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Взгляните лишь на грустные глаза и опущенный хвост собаки, совершившей шалость. Может показаться, что животное чувствует себя неловко, уклоняется от взгляда и демонстрирует сдержанное поведение.

Однако на деле стыд у собак — это миф. Их поведение в моменты, когда их ругают, является не более чем защитной реакцией.

Почему собакам не свойственно чувствовать стыд

Животные воспринимают моральные категории иначе, чем люди. Их представления о хорошем и плохом, о правильных и неправильных действиях значительно отличаются от человеческих.

Поэтому собака вряд ли почувствует стыд за беспорядок, который она устроила. Но питомец сразу понимает, что его хозяин сердит из-за повреждённых или разорванных предметов.

В такой ситуации собака делает глаза "грустными" и поджимает хвост, пытаясь сказать своему владельцу: "Оставь меня в покое, я беззащитен".

Так что попытки заставить собаку почувствовать стыд бесполезны. Вместо этого стоит сосредоточиться на дрессировке, чтобы животное знало, какие действия приемлемы, а какие — нет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
Орегано: полезные свойства приправы
Пониженная компрессия двигателя: причины и решения
Специалисты "Согласия" предупредили о росте случаев укусов собак иксодовыми клещами
Безруков заявил, что снег на тюльпанах — это живописно, но неправильно
Обертывание: секрет эффективного ухода за телом
Олег Тиньков* научил иностранцев кричать: "Воистину воскресе!"
Кинологи ответили, зачем собака роет ямы на даче
Редис отличается быстрым созреванием
Анна Чиповская рассказала, почему у неё нет детей
В старейшей в Индии фондовой бирже BSE указали на растущую опасность дипфейков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников