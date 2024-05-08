Можно ли застыдить собаку за провинность: кинологи дали ответ

Кинологи ответили, может ли собака испытывать чувство стыда

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Множество людей считают, что собаки способны чувствовать стыд.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Взгляните лишь на грустные глаза и опущенный хвост собаки, совершившей шалость. Может показаться, что животное чувствует себя неловко, уклоняется от взгляда и демонстрирует сдержанное поведение.

Однако на деле стыд у собак — это миф. Их поведение в моменты, когда их ругают, является не более чем защитной реакцией.

Почему собакам не свойственно чувствовать стыд

Животные воспринимают моральные категории иначе, чем люди. Их представления о хорошем и плохом, о правильных и неправильных действиях значительно отличаются от человеческих.

Поэтому собака вряд ли почувствует стыд за беспорядок, который она устроила. Но питомец сразу понимает, что его хозяин сердит из-за повреждённых или разорванных предметов.

В такой ситуации собака делает глаза "грустными" и поджимает хвост, пытаясь сказать своему владельцу: "Оставь меня в покое, я беззащитен".

Так что попытки заставить собаку почувствовать стыд бесполезны. Вместо этого стоит сосредоточиться на дрессировке, чтобы животное знало, какие действия приемлемы, а какие — нет.