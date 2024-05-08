Множество людей считают, что собаки способны чувствовать стыд.
Взгляните лишь на грустные глаза и опущенный хвост собаки, совершившей шалость. Может показаться, что животное чувствует себя неловко, уклоняется от взгляда и демонстрирует сдержанное поведение.
Однако на деле стыд у собак — это миф. Их поведение в моменты, когда их ругают, является не более чем защитной реакцией.
Почему собакам не свойственно чувствовать стыд
Животные воспринимают моральные категории иначе, чем люди. Их представления о хорошем и плохом, о правильных и неправильных действиях значительно отличаются от человеческих.
Поэтому собака вряд ли почувствует стыд за беспорядок, который она устроила. Но питомец сразу понимает, что его хозяин сердит из-за повреждённых или разорванных предметов.
В такой ситуации собака делает глаза "грустными" и поджимает хвост, пытаясь сказать своему владельцу: "Оставь меня в покое, я беззащитен".
Так что попытки заставить собаку почувствовать стыд бесполезны. Вместо этого стоит сосредоточиться на дрессировке, чтобы животное знало, какие действия приемлемы, а какие — нет.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.