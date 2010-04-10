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Польша потребовала ареста трёх российских авиадиспетчеров

Следственная группа при Госпрокуратуре Польши подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Польша потребовала ареста трёх российских авиадиспетчеров

Об этом сообщила в среду поздним вечером пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.

"Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей", - говорит Бялик.

Как информирует польское агентство, ходатайство в суд - это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.

Напомним, что писала "Правда.Ру" в день трагедии под Смоленском.

 Самолет с президентом Польши разбился под Смоленском, 87 погибших

Сегодня в смоленской области потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, направлявшийся из Варшавы в Катынь. Погибли 87 человек.

Трагедия произошла на военном аэродроме Северный, когда самолет заходил на посадку. В настоящее время на месте катастрофы находятся спасатели. Туда же направился глава МЧС РФ Сергей Шойгу. 

Качиньский летел в Катынь, чтобы посетить кладбище, где расположен первый в России международный мемориальный комплекс жертвам тоталитарных репрессий. Мемориал находится в Катынском лесу в 18 километрах к западу от областного центра.

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