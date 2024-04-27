Открытие, которое перевернет медицину: как гены объясняют связь между депрессией и сердечными заболеваниями

Найдена генетическая связь между депрессией и болезнями сердца

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта и Массачусетской больницы в США обнаружили, что существует генетическая связь между болезнями сердца и глубокой депрессией через специфические воспалительные механизмы. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Mental Health.

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Связь между депрессией и серьезными заболеваниями уже давно привлекала внимание научного сообщества. Например, ранее было замечено, что до 44% пациентов с ишемической болезнью сердца также страдают от глубокой депрессии.

В своем новом исследовании ученые из США стремились раскрыть биологические основы этой взаимосвязи. Они провели анализ транскриптома, что позволяет более глубоко понять, как гены функционируют и регулируются на уровне РНК, у людей с депрессией и заболеваниями сердца.

В результате ученым удалось выявить 185 генов, которые существенно связаны как с депрессией, так и с ишемической болезнью сердца. Эти гены также были описаны как провоспалительные.

Согласно ученым, их присутствие в геноме при депрессии и ишемической болезни сердца может способствовать кардиомиопатии, группе заболеваний сердца, характеризующихся нарушением его механической или электрической функции.

Однако дополнительные исследования показали, что кардиомиопатия у людей с этими воспалительными генами проявляется реже, чем у тех, у кого диагностирована ишемическая болезнь сердца или глубокая депрессия по отдельности.

Ученые объяснили эти результаты не ошибками в данных или скрытыми защитными свойствами генов, а действием лекарств, назначаемых при этих заболеваниях, которые подавляют воспалительные процессы.