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Санаторный отдых в России: средний чек 80-90 тысяч рублей на человека за две недели

АТОР: средняя стоимость летних туров по России — 50-70т рублей

0:37
Туризм

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что средняя стоимость летних поездок по стране с перелетом для двоих находится в диапазоне 50-70 тысяч рублей. Средняя продолжительность таких поездок составляет 10-12 дней.

АТОР: средняя стоимость летних туров по России — 50-70т рублей
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты отмечают, что самым затратным внутренним вариантом отдыха является санаторно-курортное пребывание. Средние расходы на поездку в санаторий составляют 80-90 тысяч рублей на человека за две недели, включая лечение, проживание и транспортные расходы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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