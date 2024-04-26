Санаторный отдых в России: средний чек 80-90 тысяч рублей на человека за две недели

АТОР: средняя стоимость летних туров по России — 50-70т рублей

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что средняя стоимость летних поездок по стране с перелетом для двоих находится в диапазоне 50-70 тысяч рублей. Средняя продолжительность таких поездок составляет 10-12 дней.

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Эксперты отмечают, что самым затратным внутренним вариантом отдыха является санаторно-курортное пребывание. Средние расходы на поездку в санаторий составляют 80-90 тысяч рублей на человека за две недели, включая лечение, проживание и транспортные расходы.