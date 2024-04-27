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Крах Tesla? Новое расследование NHTSA по поводу безопасности Autopilot после серии аварий

NHTSA начало расследование отзыва автомобилей Tesla

1:06
Авто

Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США объявило о начале нового расследования отзыва более 2 миллионов автомобилей Tesla, связанного с установкой новых защитных функций Autopilot, после того как после обновления произошло 20 аварий.

NHTSA начало расследование отзыва автомобилей Tesla
Фото: Wikipedia by Smnt is licensed under CC BY-SA 4.0

Расследование было инициировано на фоне критики системы Autopilot и в то время как генеральный директор компании Илон Маск продвигает идею полностью автономного вождения. Несмотря на закрытие предыдущего расследования дефектов системы Autopilot, NHTSA выразило опасения по поводу эффективности новой системы контроля внимания водителя, установленной в рамках отзыва.

Кроме того, агентство обеспокоено тем, что название Autopilot может вводить водителей в заблуждение относительно возможностей системы, что увеличивает риск аварий из-за чрезмерного доверия к автоматизации. Tesla, с другой стороны, утверждает, что Autopilot не делает автомобиль полностью самоуправляемым и требует активного участия водителя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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