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С каких упражнений пилатеса стоит начать, чтобы быстро достичь желаемых результатов

Упражнения пилатеса для начинающих

3:35
Спорт

Упражнения по пилатесу для начинающих представляют собой форму малозатратных тренировок, в которых основное внимание уделяется контролируемым движениям, которые задействуют как разум, так и тело.

Упражнения пилатеса для начинающих
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Пилатес может повысить мышечный тонус, улучшить равновесие, способствовать выравниванию тела, укрепить позвоночник и улучшить гибкость и подвижность. Следовательно, у пилатеса есть множество преимуществ. Эти простые в выполнении упражнения с низкой отдачей делают тонизирование позвоночника менее пугающим.

Итак, берите удобный коврик, и давайте вместе погрузимся в мир пилатеса. Приготовьтесь сделать тренировку стильной!

  • Сотня. Это оригинальное классическое движение и основа большинства упражнений пилатеса. Оно выравнивает животик и укрепляет позвоночник. Это делается, лежа плашмя на коврике и сгибая колени, одновременно поднимая ступни над землей. После подъема шеи и плеч начните качать руками вверх — вниз.
  • Пила. Это упражнение в первую очередь стабилизирует позвоночник и поясницу. Оно создает пилящее движение при скручивании живота. Просто сядьте, вытянув ноги вперед с широким промежутком между ступнями, затем поверните туловище, чтобы коснуться рукой противоположной ноги, и повторите с другой стороны.
  • Скручивание. Это упражнение способствует подвижности позвоночника, а также дыханию и гибкости брюшного пресса. Лягте на спину на коврик и поднимите руки в воздух. Затем, перекатываясь, оторвите позвоночник от коврика и примите сидячее положение, используя только мышцы живота.
  • Круги для одиночных и двойных ног. Упражнение тонизирует ноги и пресс. Лягте на коврик, поднимите в воздух одну ногу или обе, сначала сделайте вдох, затем двигайте ими кругами, втягивая мышцы пресса.
  • Ползание на четвереньках. Оно повышает устойчивость и силу позвоночника. Для выполнения этого упражнения необходимо встать на четвереньки, используя как руки, так и колени. Затем вытяните одну ногу за спину, а противоположную руку заведите вперед. Затем проделайте то же самое с другой рукой и ногой.
  • Одиночные и двойные растяжки ног. При выполнении этого упражнения, лежа на спине, поднимите голову и плечи, затем одну ногу параллельно полу, а другую прижмите к груди.
  • Наклоны таза. Для выполнения упражнения лягте и держите колени согнутыми, ступни на полу. Поднимите таз скручивающим движением вперед, затем медленно вернитесь в другом направлении, поворачивая ягодичные мышцы к полу.
  • Скручивание позвоночника. Лягте на коврик, вытянув руки в стороны, и поднимите ноги параллельно полу, затем поверните колени в одну сторону, затем в другую. Выполняйте вращение по центру, плотно прижимая противоположное плечо к коврику.
  • Бридж. Как и при выполнении стандартного бриджа, лягте на коврик, согнув колени и поставив ступни ровно на пол. Поднимите таз, удерживая ноги устойчивыми на коврике.
  • Перекатываемся, как мяч. Чтобы выполнить это, свернитесь и подтяните ноги к груди, как мяч.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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