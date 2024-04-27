С каких упражнений пилатеса стоит начать, чтобы быстро достичь желаемых результатов

Упражнения пилатеса для начинающих

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Упражнения по пилатесу для начинающих представляют собой форму малозатратных тренировок, в которых основное внимание уделяется контролируемым движениям, которые задействуют как разум, так и тело.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Пилатес может повысить мышечный тонус, улучшить равновесие, способствовать выравниванию тела, укрепить позвоночник и улучшить гибкость и подвижность. Следовательно, у пилатеса есть множество преимуществ. Эти простые в выполнении упражнения с низкой отдачей делают тонизирование позвоночника менее пугающим.

Итак, берите удобный коврик, и давайте вместе погрузимся в мир пилатеса. Приготовьтесь сделать тренировку стильной!

Сотня . Это оригинальное классическое движение и основа большинства упражнений пилатеса. Оно выравнивает животик и укрепляет позвоночник. Это делается, лежа плашмя на коврике и сгибая колени, одновременно поднимая ступни над землей. После подъема шеи и плеч начните качать руками вверх — вниз.

. Это оригинальное классическое движение и основа большинства упражнений пилатеса. Оно выравнивает животик и укрепляет позвоночник. Это делается, лежа плашмя на коврике и сгибая колени, одновременно поднимая ступни над землей. После подъема шеи и плеч начните качать руками вверх — вниз. Пила . Это упражнение в первую очередь стабилизирует позвоночник и поясницу. Оно создает пилящее движение при скручивании живота. Просто сядьте, вытянув ноги вперед с широким промежутком между ступнями, затем поверните туловище, чтобы коснуться рукой противоположной ноги, и повторите с другой стороны.

. Это упражнение в первую очередь стабилизирует позвоночник и поясницу. Оно создает пилящее движение при скручивании живота. Просто сядьте, вытянув ноги вперед с широким промежутком между ступнями, затем поверните туловище, чтобы коснуться рукой противоположной ноги, и повторите с другой стороны. Скручивание . Это упражнение способствует подвижности позвоночника, а также дыханию и гибкости брюшного пресса. Лягте на спину на коврик и поднимите руки в воздух. Затем, перекатываясь, оторвите позвоночник от коврика и примите сидячее положение, используя только мышцы живота.

. Это упражнение способствует подвижности позвоночника, а также дыханию и гибкости брюшного пресса. Лягте на спину на коврик и поднимите руки в воздух. Затем, перекатываясь, оторвите позвоночник от коврика и примите сидячее положение, используя только мышцы живота. Круги для одиночных и двойных ног . Упражнение тонизирует ноги и пресс. Лягте на коврик, поднимите в воздух одну ногу или обе, сначала сделайте вдох, затем двигайте ими кругами, втягивая мышцы пресса.

. Упражнение тонизирует ноги и пресс. Лягте на коврик, поднимите в воздух одну ногу или обе, сначала сделайте вдох, затем двигайте ими кругами, втягивая мышцы пресса. Ползание на четвереньках . Оно повышает устойчивость и силу позвоночника. Для выполнения этого упражнения необходимо встать на четвереньки, используя как руки, так и колени. Затем вытяните одну ногу за спину, а противоположную руку заведите вперед. Затем проделайте то же самое с другой рукой и ногой.

. Оно повышает устойчивость и силу позвоночника. Для выполнения этого упражнения необходимо встать на четвереньки, используя как руки, так и колени. Затем вытяните одну ногу за спину, а противоположную руку заведите вперед. Затем проделайте то же самое с другой рукой и ногой. Одиночные и двойные растяжки ног. При выполнении этого упражнения, лежа на спине, поднимите голову и плечи, затем одну ногу параллельно полу, а другую прижмите к груди.

При выполнении этого упражнения, лежа на спине, поднимите голову и плечи, затем одну ногу параллельно полу, а другую прижмите к груди. Наклоны таза. Для выполнения упражнения лягте и держите колени согнутыми, ступни на полу. Поднимите таз скручивающим движением вперед, затем медленно вернитесь в другом направлении, поворачивая ягодичные мышцы к полу.

Для выполнения упражнения лягте и держите колени согнутыми, ступни на полу. Поднимите таз скручивающим движением вперед, затем медленно вернитесь в другом направлении, поворачивая ягодичные мышцы к полу. Скручивание позвоночника . Лягте на коврик, вытянув руки в стороны, и поднимите ноги параллельно полу, затем поверните колени в одну сторону, затем в другую. Выполняйте вращение по центру, плотно прижимая противоположное плечо к коврику.

. Лягте на коврик, вытянув руки в стороны, и поднимите ноги параллельно полу, затем поверните колени в одну сторону, затем в другую. Выполняйте вращение по центру, плотно прижимая противоположное плечо к коврику. Бридж . Как и при выполнении стандартного бриджа, лягте на коврик, согнув колени и поставив ступни ровно на пол. Поднимите таз, удерживая ноги устойчивыми на коврике.

. Как и при выполнении стандартного бриджа, лягте на коврик, согнув колени и поставив ступни ровно на пол. Поднимите таз, удерживая ноги устойчивыми на коврике. Перекатываемся, как мяч. Чтобы выполнить это, свернитесь и подтяните ноги к груди, как мяч.