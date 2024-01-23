Стало известно, что Запад приготовил для Украины

На Западе открыто заявили о разделе Украины

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Бывший чешский высокопоставленный дипломат Пётр Друлак считает, что вскоре Запад может открыто заявить о разделе Украины. По его мнению, это будет сделано с целью прекратить на Украине боевые действия.

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"Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины", — пояснил он в беседе с изданием Parlamentni listy.

Сам экс-дипломат уверен, что настаивающие на этом вопросе, вероятно, пребывают в иллюзиях, ведь, в действительности, судьба Украины в том, чтобы "быть поделённой и уменьшиться".

Кроме того, обращает внимание Друлак, потерявший поддержку Запада киевский режим продолжит и дальше "сыпаться" в ходе конфликта с РФ.