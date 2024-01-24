Трамп становится де-факто главным претендентом на пост президента США, что выгодно РФ

Победа Трампа в Нью-Гемпшире на праймериз вводит США в состояние хаоса

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Победа Дональда Трампа на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире означает, что для "никогда-трамперов" игра окончена. Для России важно, что Америка входит в критическую турбулентность.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Трамп де-факто становится кандидатом от республиканцев на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп после победы в Айове одержал 23 января победу на первичных выборах Республиканской партии в Нью-Гемпшире. Он получил 12 голосов выборщиков против 8 у соперницы — Никки Хейли, которая при Трампе была послом США в ООН. Остальные кандидаты уже выбыли из гонки.

Нью-Гэмпшир казался исключительно благоприятной территорией для Хейли, так как в голосовании на праймериз в этом штате могли участвовать независимые избиратели, как предполагалось в СМИ — антитамписты. За неё агитировал даже республиканский губернатор штата Крис Сунуну. Но Хейли потерпела фиаско.

Следующие республиканские праймериз состоятся в родном штате Хейли — Южная Каролина, в конце февраля. Рейтинги у неё там тоже ниже трамповских и после очередного проигрыша, вероятно, она выйдет из президентской гонки. Хотя некоторые аналитики не исключают, что Хейли дотянет до супервторника 5 марта, когда голосуют 16 штатов. Но это не изменит её плачевный результат.

Хейли во внешней политике занимала яркую антироссийскую и произраильскую позиции и постоянно критиковала Китай, поэтому в России на неё не ставили от слова "совсем".

Почему либералы так боятся прихода Трампа?

Трамп является первым кандидатом в современной истории, не занимающим должность президента, который смог выиграть республиканские праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире. Это говорит о том, что он полностью контролирует Республиканскую партию, пишет The New York Times.

Либералы-демократы пребывают в трансе от поражения Хейли, на которую ставили, но будут до конца гонки выстраивать дискредитацию Трампа. Они боятся мести за фальсификацию выборов в 2020 году. По результатам опроса CNN: "Считаете ли вы, что Байден законно победил в 2020 году?" — среди избирателей Трампа с этим согласились 17%, не поддержали — 80%. Среди избирателей Хейли соответственно 83% и 15%.

Проект Линкольна, группа, выступающая против Трампа, прокомментировала итоги праймериз следующим образом:

"Очевидно, что Трамп является политическим ядом для умеренных. Здравомыслящие и нравственные республиканцы заявили, что их совесть не позволит им проголосовать за одержимого хаосом маньяка, которому не предъявлено обвинение в 91 уголовном преступлении, а также доказанного сексуального хищника и подражателя авторитарному режиму, который уничтожит конституцию и сожжёт эту страну дотла".

США вступают в период критической турбулентности

Для России не столь важна победа Трампа как такового, потому что и он будет проводить антироссийскую политику. Именно Трамп в бытность президентом отменил эмбарго на поставку оружия Украине, которую наложил его предшественник Барак Обама. И те самые Javelin Украине были поставлены при Трампе. Они вместе с британскими ракетами NLAW доставили российской армии много неприятностей под Киевом.

Для России важно, что Америке обеспечено критически опасное состояние внутреннего конфликта на протяжении долгого времени, и мы будем наблюдать, кто быстрее в США выйдет из правового поля и перейдёт к насилию (Техас уже отказался выполнять распоряжение Верховного суда о снятии охраны на границе).

И это предпосылка к тому, что США будут заниматься своими внутренними делами, коих огромное количество — от долгов и инфляции до миграции. Это позволит и Европе немного вздохнуть и тоже заняться внутренними задачами, пока РФ завершает СВО на Украине.

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