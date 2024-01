Трамп становится де-факто главным претендентом на пост президента США, что выгодно РФ

Победа Дональда Трампа на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире означает, что для "никогда-трамперов" игра окончена. Для России важно, что Америка входит в критическую турбулентность.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.