Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Трамп становится де-факто главным претендентом на пост президента США, что выгодно РФ

Победа Трампа в Нью-Гемпшире на праймериз вводит США в состояние хаоса

4:02
Мир » Северная Америка » США и Канада

Победа Дональда Трампа на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире означает, что для "никогда-трамперов" игра окончена. Для России важно, что Америка входит в критическую турбулентность.

Победа Трампа в Нью-Гемпшире на праймериз вводит США в состояние хаоса
Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Трамп де-факто становится кандидатом от республиканцев на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп после победы в Айове одержал 23 января победу на первичных выборах Республиканской партии в Нью-Гемпшире. Он получил 12 голосов выборщиков против 8 у соперницы — Никки Хейли, которая при Трампе была послом США в ООН. Остальные кандидаты уже выбыли из гонки.

Нью-Гэмпшир казался исключительно благоприятной территорией для Хейли, так как в голосовании на праймериз в этом штате могли участвовать независимые избиратели, как предполагалось в СМИ — антитамписты. За неё агитировал даже республиканский губернатор штата Крис Сунуну. Но Хейли потерпела фиаско.

Следующие республиканские праймериз состоятся в родном штате Хейли — Южная Каролина, в конце февраля. Рейтинги у неё там тоже ниже трамповских и после очередного проигрыша, вероятно, она выйдет из президентской гонки. Хотя некоторые аналитики не исключают, что Хейли дотянет до супервторника 5 марта, когда голосуют 16 штатов. Но это не изменит её плачевный результат.

Хейли во внешней политике занимала яркую антироссийскую и произраильскую позиции и постоянно критиковала Китай, поэтому в России на неё не ставили от слова "совсем".

Почему либералы так боятся прихода Трампа?

Трамп является первым кандидатом в современной истории, не занимающим должность президента, который смог выиграть республиканские праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире. Это говорит о том, что он полностью контролирует Республиканскую партию, пишет The New York Times.

Либералы-демократы пребывают в трансе от поражения Хейли, на которую ставили, но будут до конца гонки выстраивать дискредитацию Трампа. Они боятся мести за фальсификацию выборов в 2020 году. По результатам опроса CNN: "Считаете ли вы, что Байден законно победил в 2020 году?" — среди избирателей Трампа с этим согласились 17%, не поддержали — 80%. Среди избирателей Хейли соответственно 83% и 15%.

Проект Линкольна, группа, выступающая против Трампа, прокомментировала итоги праймериз следующим образом:

"Очевидно, что Трамп является политическим ядом для умеренных. Здравомыслящие и нравственные республиканцы заявили, что их совесть не позволит им проголосовать за одержимого хаосом маньяка, которому не предъявлено обвинение в 91 уголовном преступлении, а также доказанного сексуального хищника и подражателя авторитарному режиму, который уничтожит конституцию и сожжёт эту страну дотла".

США вступают в период критической турбулентности

Для России не столь важна победа Трампа как такового, потому что и он будет проводить антироссийскую политику. Именно Трамп в бытность президентом отменил эмбарго на поставку оружия Украине, которую наложил его предшественник Барак Обама. И те самые Javelin Украине были поставлены при Трампе. Они вместе с британскими ракетами NLAW доставили российской армии много неприятностей под Киевом.

Для России важно, что Америке обеспечено критически опасное состояние внутреннего конфликта на протяжении долгого времени, и мы будем наблюдать, кто быстрее в США выйдет из правового поля и перейдёт к насилию (Техас уже отказался выполнять распоряжение Верховного суда о снятии охраны на границе).

И это предпосылка к тому, что США будут заниматься своими внутренними делами, коих огромное количество — от долгов и инфляции до миграции. Это позволит и Европе немного вздохнуть и тоже заняться внутренними задачами, пока РФ завершает СВО на Украине.

Читайте по теме: Республиканская партия разделилась на два лагеря из-за Украины

В России высказались о возможности диалога с Трампом

В США неожиданно высказались об отношениях Путина и Трампа

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы евросоюз дональд трамп
Новости Все >
В ГУР сообщили о том, что командира группы украинских диверсантов убили в России
Экономист ВШЭ Остапкович: в России сократилась разница между богатыми и бедными
5 эмоций, которые вызывают морщины
Вкуснейший салат с нутом
Домашние питомцы – ключ к психическому благополучию
Хотели посадить на даче дерево-крупномер?
Как рассчитать обои на комнату
В Краснодаре сообщили о землетрясении
Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Победа Трампа в Нью-Гемпшире на праймериз вводит США в состояние хаоса Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
5 причин, почему болят корни волос
Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом
Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло
Гепатолог Вялов назвал неприятное ощущение в животе предвестником рака
Гладков: Трагедия в белгородском небе унесла жизни 74 человек
Водителям объяснили, к каким последствиям приводит разбалансировка колёс
В посольстве Герамнии усомнились в возможности начала боевых действий между Россией и НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников