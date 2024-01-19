Российский сенатор Владимир Джабаров рассказал, что будет в том случае, если на предстоящих выборах президента в США победит экс-глава государства Дональд Трамп. По его мнению, если Трампа допустят до предстоящих президентских выборов, то нынешний американский лидер Джо Байден потерпит сокрушительное поражение.
"Мы помним судьбу Кеннеди и его брата, мы знаем, что США для достижения своих целей не устоят ни перед чем. Но если Трамп будет допущен к гонке и там же продолжит участие нынешний президент Джо Байден, последний потерпит сокрушительное поражение", — уверен сенатор.
При этом Джабаров упомянул, что, если в 2020 году Байден провёл аферу с голосами избирателей, то в этот раз такое не пройдёт. К тому же, Байден уже "не в состоянии" быть лидером демократов.
Напомним, что выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение претендуют Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред при ООН Никки Хейли, а также нынешний американский лидер Джо Байден.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.