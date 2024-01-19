В Совфеде заявили, что, если Трампа пустят на выборы, Байден потерпит сокрушителньое поражение

Джабаров: Трамп разгромит Байдена на выборах

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Российский сенатор Владимир Джабаров рассказал, что будет в том случае, если на предстоящих выборах президента в США победит экс-глава государства Дональд Трамп. По его мнению, если Трампа допустят до предстоящих президентских выборов, то нынешний американский лидер Джо Байден потерпит сокрушительное поражение.

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"Мы помним судьбу Кеннеди и его брата, мы знаем, что США для достижения своих целей не устоят ни перед чем. Но если Трамп будет допущен к гонке и там же продолжит участие нынешний президент Джо Байден, последний потерпит сокрушительное поражение", — уверен сенатор.

При этом Джабаров упомянул, что, если в 2020 году Байден провёл аферу с голосами избирателей, то в этот раз такое не пройдёт. К тому же, Байден уже "не в состоянии" быть лидером демократов.

Напомним, что выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение претендуют Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред при ООН Никки Хейли, а также нынешний американский лидер Джо Байден.