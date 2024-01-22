Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что по состоянию на настоящий день президент РФ Владимир Путин не ответил бы на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы тот позвонил ему по вопросу урегулирования украинского конфликта.
"Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год", — поделился своим мнением эксперт в социальной сети X (ранее Twitter*).
Отмечается, что таким образом Риттер отреагировал на вопрос американской журналистки Лори Спенсер о том, почему бывший американский президент ещё до выборов не начал процесс разрешения украинского конфликта.
По мнению аналитика, в недавние годы Запад очень часто обманывал Россию, и время президентства Дональда Трампа — не исключение. Поэтому теперь, уверен Риттер, Москва заинтересована исключительно в своей победе, однако уже наперёд понятно, что Россия победила в конфликте.
*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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