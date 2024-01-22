В России высказались о возможности диалога с Трампом

В России заявили о готовности диалога с Трампом в случае его избрания на пост президента США

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия готов к ведению переговоров с руководителями других стран. Среди них будет и Дональд Трамп, если он будет избран президентом США. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Мы всегда готовы к конструктивным разговорам, никогда не отказываемся от переговоров, несмотря на то, что наши партнеры пытаются обманывать, лукавят, не выполняют обязательства" — рассказал он в интервью "Ленте.ру".

Так, депутат заявил, что в России готовы решать проблемы дипломатическим путем. Тем не менее, перспективность диалога с Трампом он не стал оценивать. По его мнению, ясно это будет только после выборов.

"Главное, чтобы представители США имели ответственность за свои решения, действовали на основании международных договоренностей и прав", — заключил Чепа.

Ранее сообщалось о том, что российский сенатор Владимир Джабаров рассказал, что будет в том случае, если на предстоящих выборах президента в США победит экс-глава государства Дональд Трамп. По его мнению, если Трампа допустят до предстоящих президентских выборов, то нынешний американский лидер Джо Байден потерпит сокрушительное поражение.