В России высказались о возможности диалога с Трампом

Россия готов к ведению переговоров с руководителями других стран. Среди них будет и Дональд Трамп, если он будет избран президентом США. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.