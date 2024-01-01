Путин: армия РФ поможет "разобраться с Западом"

4:07 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Гарантом важных для РФ изменений в мире после успешного завершения СВО на Украине является армия России. Это главный вывод из общения Владимира Путина с бойцами ВС РФ.

Фото: kremlin.ru

"У меня внутри тоже всё кипит"

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на теракт в Белгороде, общаясь с проходящими лечение ранеными бойцами ВС РФ в госпитале им. Вишневского. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Он назвал удар РСЗО ВСУ по центру Белгорода, когда там гуляли люди, терактом. Один из бойцов по имени Денис спросил, как РФ будет отвечать на теракты и не только в Белгороде, но и других городах и посёлках РФ.

Путин, обращаясь к нему, сказал, что "у него тоже всё внутри кипит", и "мы можем ответить ударами по площадям Киеве и других городов Украины", но "делать этого не будем". Президент считает, что мирные жители Украины России не враги, а враги — на Западе. Это те, кто хочет стратегического поражения РФ, её раздела на части.

"Они этого хотят веками, но мы с ними разберёмся быстрее, похоже", — пояснил Путин.

Далее он подчеркнул, что ВС РФ становятся настолько боеспособными, и готовы настолько, "насколько не готова ни одна армия в мире". Армия РФ имеет средства поражения, которых нет у других армий, умеет их применять и быстро внедрять новинки, пояснил Путин.

"Будем наращивать удары по военным объектам" Украины

Президент пообещал наращивать удары по военным объектам Украины: "Вчера был ответ и сегодня, и завтра будет". Он отметил, что противник "сдувается", "хотя в окопе, когда на тебя летит снаряд, этого, может быть, и не видно". Путин чётко сказал, что давление на ВСУ будет увеличено "в разы".

По его словам, "стратегическая инициатива находится в наших руках", именно поэтому риторика на Западе меняется, теперь уже обсуждается вопрос заключения мира.

Лидер России подчеркнул, что "мы тоже хотим завершить конфликт как можно быстрее, но только на наших условиях".

"У них (Запада) ничего не получится, это исключено", потому что в РФ есть консолидация общества, есть понимание того, насколько важна задача, которую "вы (собеседники) решаете на поле боя", считает Путин.

С другой стороны, всё, что могут делать лидеры Украины — это просить "подачки у западных политиков и ходить с протянутой рукой". Украина разрушена, в отличие от РФ, которая стабильна в экономике, отметил президент.

Главная цель СВО — изменить мир

Для России трудно было придумать что-либо более мобилизационное, чем удар по Белгороду. Москва, как следует из слов Путина, отомстит максимально жёстко. Просматривается линия на ведение борьбы с террористами до их полного уничтожения, а поствоенная судьба Украины будет решаться не на переговорах с Владимиром Зеленским, как главным террористом, а с Западом "на наших условиях".

Какие это условия Путин назвал ранее: денацификация и демилитаризация Украины. Были заявления о том, что у Украины нет будущего и о том, что "мы не будем вмешиваться, если поляки войдут во Львов". Это означает раздел Украины и исчезновение этого названия с карты мира.

Денацификация началась вчера с разрушения ударом ракеты дома-музея преступника-бандеровца Шухевича во Львовской области. Также был прилет в здание университета в Дублянах (Львовская область), где учился другой преступник — Бандера. Это намёк всем его последователям — вас и ваш культ истребят.

Цель СВО, по Путину, не столько Украина, сколько изменение ситуации в мире, где господствует Запад, и гарантом изменений будет самая боеспособная в мире армия РФ.

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