Золотарник — прекрасное растение с яркими желтыми соцветиями, которое идеально подходит для сада или ландшафтного дизайна в стиле кантри. Это популярное растение ценится за свою красоту, обильное цветение и неприхотливость. Золотарник также известен под названиями костовяз или солидаго.
Он цветёт с весны до осени и хорошо переносит засуху, что делает его отличным выбором для низкого ухода. Высокорослые сорта могут потребовать опоры от ветра. Растение хорошо сочетается с другими декоративными растениями, такими как подсолнечники, георгины и эхинацея. Соцветия золотарника также долго сохраняют декоративность после срезки, что делает их отличным материалом для зимних букетов.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.