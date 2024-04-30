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Этот золотой цветок ценится за яркие соцветия: идеально подходит для сада или ландшафтного дизайна в стиле кантри

Посадите на участке золотарник

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Садоводство » Цветы

Золотарник — прекрасное растение с яркими желтыми соцветиями, которое идеально подходит для сада или ландшафтного дизайна в стиле кантри. Это популярное растение ценится за свою красоту, обильное цветение и неприхотливость. Золотарник также известен под названиями костовяз или солидаго.

Посадите на участке золотарник
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он цветёт с весны до осени и хорошо переносит засуху, что делает его отличным выбором для низкого ухода. Высокорослые сорта могут потребовать опоры от ветра. Растение хорошо сочетается с другими декоративными растениями, такими как подсолнечники, георгины и эхинацея. Соцветия золотарника также долго сохраняют декоративность после срезки, что делает их отличным материалом для зимних букетов.

Золотарник обыкновенный (золотая розга). Алефиров А.Н.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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