Этот золотой цветок ценится за яркие соцветия: идеально подходит для сада или ландшафтного дизайна в стиле кантри

Посадите на участке золотарник

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Золотарник — прекрасное растение с яркими желтыми соцветиями, которое идеально подходит для сада или ландшафтного дизайна в стиле кантри. Это популярное растение ценится за свою красоту, обильное цветение и неприхотливость. Золотарник также известен под названиями костовяз или солидаго.

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Он цветёт с весны до осени и хорошо переносит засуху, что делает его отличным выбором для низкого ухода. Высокорослые сорта могут потребовать опоры от ветра. Растение хорошо сочетается с другими декоративными растениями, такими как подсолнечники, георгины и эхинацея. Соцветия золотарника также долго сохраняют декоративность после срезки, что делает их отличным материалом для зимних букетов.